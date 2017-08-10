جابر نصار يقرر تعيين نفسه رئيسا لقسم القانون العام في كلية الحقوق

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قام رئيس جامعة القاهرة السابق، الدكتور جابر نصار، خلال اليوم الخميس بالإعلان رسميًا عن صدور قراره الذي جاء فيه أنه قام قد قام بتعيين نفسه اليوم رئيسا لقسم القانون العام في كلية الحقوق، وقد أتى هذا القرار الرسمي بشأنه بعد انتهاء فترة ولايته رئيسا لجامعة القاهرة مؤخرًا.

وقد أتي فى تصريحات السيد الدكتور جابر نصار، فيما يخص القرار الذي تم الإعلان عنه وأنه قد قام بتعيين نفسه في هذا المنصب الجديد إن القانون المصري يقضي بتعيين أقدم أساتذة القسم في الجامعة في منصب رئيس القسم وذلك بشرط خلو المنصب من رئيس له.

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حيث أشار نصار فى حواره أن هذا المنصب الجديد الذي قد قام بتعيين نفسه فيه أصبح شاغرا بشكل رسمي اعتبارا من يوم 1 من شهر أغسطس الجارى، وأن القانون المصري يقضي بمقتضاه أن يتم تعيين بديلاً له وبناءًا علي هذا قام بتعيين نفسه فى هذا المنصب، وذلك باعتبار أنه أقدم الأساتذة الحاليين بالجامعة في هذا القسم، وأنه باحتساب فارق السن بينه حاليا وبين أقرب شخص من بعده يمكن له أن يتولى رئاسة هذا القسم.

ورد فى تصريحات رئيس جامعة القاهرة السابق، أنه يفرق سنا عن الأستاذ الثانى الموجود حاليا بهذا القسم علي نحو 15 عاما، وهذا يجعله هو أولى وأحق بهذا المنصب كما أنه قد سبق له وأن قام فى فترة سابقة بالتدريس فى هذه الكلية.

وأضاف الدكتور جابر نصار فى حواره الصحفي الذي تم نشره في عدد من المواقع الصحفية خلال اليوم الخميس، أنه قد تولى منصب رئاسة هذا القسم بالجامعة اعتبارا من مطلع الشهر الجاري وتحديدًأ في يوم 1 من شهر أغسطس الجارى وقد جاء ذلك بعد انتهاء مدته.

ويعد هذا طبقًا لتصريحات نصار الصحفية أحد أقوى الأسباب التي تؤكد علي عدم وجود أى مخالفة للقانون المصري الخاص بالجامعات، والذي يعد في حد ذاته منصبا علميا وليس يدخل تحت بند المناصب الإدارية، كما أكد رئيس جامعة القاهرة السابق، أنه لن يتقاضى أى بدلات من الجامعة لقاء هذا المنصب الجديد كما يتوقع البعض أو معتاد في مثل هذه الظروف.