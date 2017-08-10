الصحة تطلق قوافل طبية مجانية لعدد من محافظات الجمهورية الأسبوع القادم

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وزارة الصحة والسكان ممثلة في منظومة الطب العلاجي تطلق، مجموعة من الفرق الطبية المجانية فى الفترة من يوم 11 حتى يوم 18 أغسطس الجارى، بــ 8 محافظات مختلفة بالجمهورية، وجاءت هذه القوافل فى ظل الاهتمام الأماكن والقرى ذات الفقر والحرمان الشديدين من الخدمات الطبية.

أكدت المدير العام للقوافل الطبية بوزارة الصحة، الدكتورة “سيدة مشرف”، أن المحافظات التي سوف يتم إطلاق الفرق الطبية بها هي القليوبية والجيزة والمنيا والبحيرة والقاهرة ودمياط والغربية وأسيوط، مشيرة إلى أن مدة عمل التى تستغرقها كل قافلة سوف نظل ليومين.

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أشارت المدير العام للقوافل الطبية بوزارة الصحة، إلى أنه سوف تبدأ أولى تلك القوافل يوم الجمعة وتظل لمدة يومى 11، و12 أغسطس، فى مركز الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، بمنطقة الحيز كما سوف يتم إطلاق قافلتين طبيتين آخرين الأولى خلال يومي 12 و13 من أغسطس الجاري، فى مركز الخانكة محافظة القليوبية، بمنطقة سندوة والقافلة الثانية تستمر لمدة يومي 13 و14 من الشهر الحالي، فى مركز ايتاى البارود محافظة البحيرة بمنطقة صفط الحرية.

ذكرت الدكتورة “سيدة مشرف”، أنه سوف يتم إطلاق قافلتين طبيتين خلال يومي 14 و15 من أغسطس الحالي، فى مركز سمالوط بمحافظة المنيا، بمنطقتي أسطال ومركز طبي الكهرباء بمدينة حلوان محافظة القاهرة.

من جانب آخر صرح المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، الدكتور “خالد مجاهد”، أنه سوف يتم اطلاق قافلتين طبيتين خلال يومي 15و16 من شهر أغسطس الحالى، مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، بمنطقتي نكلا، و مركز ساحل سليم محافظة أسيوط، قرية العفاردة، هذا بخلاف إطلاق قافلة طبية أخرى لمركز فارسكور بمحافظة دمياط بمنطقة الأربعين وهذا خلال يومي 16 و17 من شهر أغسطس الحالي، وأخيرا وليس اخرا تنفيذ قافلة طبية إلى منطقة الـ “دلبشان” مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وهذا خلال يومي 17 و18 من شهر أغسطس الجارى.

أعلن المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه سوف يتم تنفيذ حوالى 24 قافلة طبية مجانية فى الأيام العشرة الأولى من أغسطس الحالى، بــ 20 محافظة وهي الجيزة، والمنوفية، وأسيوط، وبني سويف، ودمياط، والشرقية والغربية، وكفر الشيخ، وجنوب سيناء، والأقصر، والفيوم، وبورسعيد، والقاهرة، وأسوان، والدقهلية، والإسماعيلية، وقنا والإسكندرية، ومطروح، والوادي الجديد .