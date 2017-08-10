الشرطة المصرية تقوم بالقبض على أحد البؤرة الإرهابية الخطيرة في الأقصر

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تم مقتل ثلاثة من الإرهابيين في محافظة قنا بصعيد مصر وذلك خلال مداهمة قامت بها قوات الأمن المصرية، حيث هاجمت عناصر الشرطة كهفا يقوم باستخدامه عدد من المتورطين في الهجمات والاعتداءات التي قامت باستهداف الكنائس القبطية في مصر على فترات متقطعة وأيضا قد تورط الإرهابيين في اعتداءات على بعض عناصر الشرطة والأقسام والكمائن خلال الفترات الماضية، وقد تم قتل ضابط شرطة في أثناء المداهمة، وجاء ذلك وفقا لما قامت بإعلان وزارة الداخلية المصرية حلال اليوم الخميس.

والجدير بالذكر أنه تم التوضيح من قبل بيان وزارة الداخلية المصرية أن عملية الدهم الذي قام بها عناصر الشرطة كانت نتيجة لمعلومات ، قام أحد المتهمين بالإدلاء ، والجدير بالذكر أن المتهم تم اعتقاله خلال الأسبوع الماضي حيث كان يحاول الهرب من أحد الحواجز الأمنية الموجودة في محافظة الأقصر، والجدير أنه حاول الهرب في حادث نتج عنه مقتل شرطي من الداخلية وواحد من المواطنين المارين في المنطقة.

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والجدير بالذكر أنه تم التأكد من قبل البيان الصادر عن وزارة الداخلية أن إرشاد الإرهابي الذي تم القبض عليه من قبل الشرطة منذ أسبوع وهو عيد حسين عيد سليمان ما جعل وزارة الداخلية المصرية تتمكن من أن تحدد أماكن اختباء العناصر الإرهابية في المنطقة مما ساعد في استهدافها ومحاصرتها ،لكن تمت مفاجأة القوات الأمنية بإطلاق الرصاص من قبل العناصر الإرهابية الموجودة في الكهف، مما نتج عنه مقتل الإرهابي المضبوط وأيضا تم استشهاد ضابط وهو الرائد أحمد عبد الفتاح جمعة محمد، وأيضا تمت الإشارة إلى أن اثنين من العناصر الإرهابية المتواجدة داخل الكهف الذي تمت محاصرته قد لقوا مصرعهم.

وتم التأكيد أيضا من قبل البيان أنه تم إثبات الارتباط بين المقبوض عليه عيد سليمان وبين البؤرة الإرهابية التي يرأسها القيادي عمرو سعد عباس إبراهيم والتي قامت بتنفيذ عدد كبير من العمليات الإرهابية ضد الجالية القبطية في مصر، حيث نتج عن عمليتهم الإرهابية مقتل العشرات، في العديد من المناطق حيث قاموا بتفجير عدد من الكنائس في محافظة القاهرة وأيضا محافظة الإسكندرية وفي طنطا، وأيضا هم المسؤولين عن العملية التي استهدفت الحافلة التي كانت تقوم بنقل عدد من الأقباط وهم في طريقهم إلى دير في محافظة المنيا.