محافظة القاهرة تبدأ في صرف تعويضات لأسر مشروع مثلث ماسبيرو

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أعلن نائب وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية للتطوير الحضري الدكتور أحمد عادل درويش أنه تم إزالة ستة عشش من ضمن الوحدات السكنية العشوائية في مشروع تطوير وتنمية مثلث ماسبيرو كانت تابعة للأسر التي تسلمت قيمة تعويضات مالية مقابلة إزالة هذه العشش.

وأوضح أحمد عادل درويش أن المسؤول عن صرف قيمة التعويضات هي محافظة القاهرة حيث قامت في الفترة الأخيرة بإصدار ما يقارب من خمسة وعشرين شيك بقيمة التعويضات للأسر المصرية التي تقطن في العشش في منطقة ماسبيرو ليتم صرف هذه التعويض من محافظة القاهرة.

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وأعلن أحمد عادل درويش أن هدم العشش يأتي بالتزامن مع استلام الأسرة شيك التعويض تفادي لعودة الأسرة في قرارها مرة أخرى في قرار استلام التعويض والتنازل عن العشة أو الوحدة العشوائية التي كان يسكن بها.

وأضاف أحمد عادل درويش أن هناك أسرة بالفعل من المقيمين في منطقة ماسبيرو استلمت شيكات التعويض بالفعل في مقابل قيامهم بتسليم العشش لمسؤول حي بولاق، وتبلغ عدد الأسرة في محيط ماسبيرو حوالي ثلاثة ألف ومائة أسرة.

وأشار أحمد عادل درويش أن قيمة التعويضات الإجمالية المخصصة لأهالي منطقة ماسبيرو بلغ حوالي أربعة ونصف مليون جنيه مصري على سبيل التعويض في مقابل التنازل عن وحداتهم السكنية في منطقة ماسبيرو ليتم تطوير هذه المنطقة.

وأكد أحمد عادل درويش أن المرحلة الأولى من هذه التعويضات شملت حوالي سبعة وثلاثين أسرة مقيمة في منطقة ماسبيرو من إجمالي عدد ثلاثة آلاف أسرة قامت بالمطالبة بتعويضات مالية في مقابل التنازل عن مساكنهم، وأضاف سيتم صرف كافة التعويضات لكل الأسر المقيمة في ماسبيرو في فترة زمنية تصل إلى منتصف شهر سبتمبر القادم 2017.

وأعلن أحمد عادل درويش أن المبلغ الكامل النهائي الذي تم تخصيصه للتعويضات حوالي أربعة 430 مليون جنيه مصري وهذا المبلغ الضخم هو الذي أدي إلى فتح الباب مرة أخرى أمام الأسر للاختيار بدل من التعويض المالي الانتقال للإقامة في مشروع الأسمرات، على أن يتم فتح باب التقدم لهذا في يوم الخميس القادم، وهذا العرض لفترة محدودة وهو خيار مؤقت وليس متاح دائما أمام أهالي مثلث ماسبيرو.

وأشار رئيس حي بولاق أبو العلا اللواء إبراهيم عبد الهادي أنه تم تسليم تعويضات إلى خمس أسرة، ويتم في الفترة الحالية تسليم الباقيين بالتعاون معهم.