الباعة الجائلين في منطقة الكورنيش يبتكرون حيلة للتخفي من حملات البلدية

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قامت محافظة القاهرة بحملة تهدف إلى تنظيف منطقة كورنيش النيل وإزالة أي مخالفات وإشغالات بها بسبب انتشار الباعة الجائلين وخصوصا في فصل الصيف حيث يشغلون كل كورنيش النيل بالكراسي والترابيزات لتقديم المشروبات وإشغال كافة الكورنيش للربح ليلا.

أمر نائب محافظ القاهرة في المنطقتين الغربية والشمالية اللواء محمد أيمن عبد التواب رؤساء أحياء المنطقة الغربية في محافظة القاهرة بتشكيلات حملات تفتيش بصفة يومية على مدار الفترة الصباحية والفترة المسائية في كافة مناطق كورنيش النيل وعلى المتنزهات والمناطق الترفيهية للعمل على إزالة كافة إشغالات الطريق حتى يستطيع كافة المواطنين الراغبين في التنزهة على كورنيش النيل للاستمتاع بدون أي ازعاج من الباعة الجائلين وتعدياتها على الكورنيش.

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تم تدشين حملات التفتيش التي أظهرت حيلة الباعة الذين يتجولون في منطقة كورنيش النيل والمناطق المحيطة بها في كوبري 15 مايو بالإضافة إلى كوبري قصر النيل حيث يقومون بإخفاء الترابيزات والكراسي التابعة لهم خلال حملات التفتيش التي تقوم بها إدارة الإشغالات بحي غرب القاهرة وحملات التي تقوم بها شرطة المرافق، ليتم اخفاء الترابيزات والكراسي عن طريق ربطها جميعا بحبال ويتم إغراقها في مياه النيل في فترة النهار، ويتم انتشالها من مياه النيل في الفترة المسائية.

وترأس الحملة التي دشنتها كافة أجهزة حي غرب محافظة القاهرة رئيس حي غرب القاهرة اللواء هشام خشبة، وقامت الحملة بإزالة جميع المخالفات التي يرتكبها الباعة الجائلين في منطقة كورنيش النيل التي تؤدي إلى ازدحام المنطقة بسبب الكراسي والترابيزات بالإضافة إلى تشويه المنظر الجمالي لمنطقة الكورنيش.

كما قامت حملة أجهزة حي غرب محافظة القاهرة بإزالة جميع المخالفات لمقاهي غير حاصلة على ترخيص وتعمل على استغلال فترة الصيف وتواجد المواطنين الراغبين في التنزهة ليلا من أجل التربح منهم، وتم رفع عشرات من الكراسي والترابيزات من مياه نهر النيل المخبئة ليتم ضبطها في مخازن حي غرب محافظة القاهرة، وتم تحرير محاضر لجميع المخالفين ليتم إزالة كافة الإشغالات والتعديات في منطقة كورنيش النيل في إطار سعي محافظة القاهرة على المحافظة على الشكل الجمالي لمنطقة كورنيش النيل خالية من الباعة الجائلين والمقاهي الغير مرخصة وكافة المخالفات التي تؤدي إلى إشغال الطريق.