أخبار الطقس اليوم الجمعة 11/8/2017.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم بمحافظات مصر

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ورد في البيان الصادر من خلال خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن اخر اخبار الطقس اليوم الجمعة، أنه يتوقع أن يسود خلال ساعات النهار اليوم طقس مائل للحرارة كما يتوقع أن يشوبه رطوبة على أغلب مدن السواحل الشمالية حتى يصل تدريجيا إلى مناطق الوجه البحرى ومحافظة القاهرة ثم ترتفع درجات الحرارة لتصبح حالة الطقس شديد الحرارة جنوبا خلال النهار كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تنخفض درجات الحرارة في ساعات الليل و يصبح الطقس لطيف ليلا.

وقد جاء في بيان الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر على كلاً من مناطق ومدن شمال البلاد وتستمر حتى مناطق شمال الصعيد، كما يتوقع أن تظهر خلال اليوم السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة على مدن السواحل الشمالية ومحافظات جنوب الصعيد.

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وعن حركة الرياح ورد أن خبراء يتوقعون أن الرياح سوف تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما أشار بيان الهيئة أنه سوف تنشط حركة الرياح على كلاً من محافظات جنوب البلاد وسواحل البحر الأحمر ومحافظة جنوب سيناء بالإضافة إلى خليج السويس مما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها هناك.

كما اشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج خلال اليوم به من حوالي متر إلى متر ونصف، وعن حركة الرياح المتوقعة جاء أنها سوف تكون سطحية تكون شمالية غربية، أما بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر فقد جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية أنها سوف تكون معتدلة إلى مضطربة وأنه سوف ترتفع حركة الموج به في خلال ساعات النهار من مترين إلى مترين ونصف وعن حركة الرياح المتوقعة جاء أنه يتوقع أن تكون سطحية شمالية غربية.

وقد جاء في بيان درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات مصر فقد كانت كالتالي:

القاهرة 27 37

الإسكندرية 24 32

مطروح 25 32

بورسعيد 27 32

دمياط 27 32

بلطيم 26 33

الإسماعيلية 25 37

السويس 26 38

العريش 23 35

نخل 20 37

طابا 22 38

الطور 26 35

مرسى علم 31 39

الغردقة 30 41

شرم الشيخ 31 40

رفح 22 34

كاترين 20 36

سيوة 28 39

المنيا 26 39

الفيوم 26 39

رأس سدر 27 37

أبوسمبل 30 44

وسط الدلتا 27 37

أسيوط 26 40

سوهاج 28 41

الأقصر 30 43

أسوان 30 44

شلاتين 30 41

حلايب 31 40

الوادى الجديد 31 43

قنا 30 42

نويبع 29 39

السلوم 24 33.