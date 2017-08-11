“سكك حديد مصر” تعلن طباعة الرقم القومي على التذكرة اعتباراً من السبت

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أعلنت هيئة سكك حديد مصر للمرة الأولى الذي سيتم تطبيق صرف تذاكر كل من الدرجة الثانية والدرجة الأولى فئة المكيفة سيتم عليها طباعة الرقم القومي خلف تذكرة القطار اعتبار من يوم السبت المقبل، في إطار سعى هيئة سكك حديد مصر لمنع بيع تذاكر القطارات في السوق السوداء.

وأعلنت هيئة سكك حديد مصر أن طباعة الرقم القومي خلف تذكرة فئة الدرجة الثانية مكيفة لفئة الدرجة الأولى المكيفة داخل منافذ بيع التذاكر في محطة مصر في رمسيس لبدء التجربة في هذه المحطة ثم سيتم تطبيقها فيما بعد على كافة المحطات السكك الحديدية الأخرى في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث يقوم الراغب في شراء التذكرة من إعطاء صراف التذاكر بطاقة الرقم القومي ليقوم من خلال ميكنة بطابعة الرقم القومي التابع للراغب في شراء التذكرة على استيكر يتم ولصقه على ظهر التذكرة وتتم هذه العملية خلال عشرة ثواني على الأكثر.

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وصرح رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا النقل “ترانس أي تي” المهندس خالد عطية، حيث تعد شركة ترانس أي تي شركة تابعة لهيئة سكك حديد مصر ، أنه على المواطن المصري أن يقدم بطاقة الرقم القومي أثناء طلب شراء تذكرة فئة الدرجة الأولى مكيفة أو الدرجة الثانية مكيفة لصراف التذكر ليتم إدخال الرقم القومي لصاحب التذكرة على سيستم العمل ليتم طباعة رقمه القومي على استيكر ويتم لصقه خلف التذكرة مصلح عليها بار كود، حتى لا يستخدم التذكرة التي تم شراؤها غيره ولا يتم التلاعب في التذاكر.

وأوضح المهندس خالد عطية أن المواطن المصري من حقه الحصول على أربعة تذاكر للقطارات يتم تسجيل الرقم القومي خلفها من فئة الدرجة الأولى مكيفة، والدرجة الثانية مكيفة وطباعة الرقم القومي على ظهر التذكرة سيتم بطريقة عاجلة جداَّ ستتم العملية خلال عشرة ثواني على الأكثر، وعمدت هيئة السكك الحديدية المصرية إلى هذا الأجراء لمكافحة السوق السوداء لشراء تذاكر القطارات.

والجدير بالذكر أن هيئة سكك حديد مصر هي شركة قطاع عام تمتلكها الحكومة المصرية بالكامل، وتشغل خطوط السكك الحديدية المصرية الثانية على مستوى دول العالم حيث تأسست بعد تأسيس السكة الحديد في دولة بريطانية بفترة قليلة جدا.