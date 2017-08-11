“الصحة” تناقش ملف تمويل البنك الدولي لمستلزمات المستشفيات الطبية

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اجتمع وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي مساء اليوم بعدد من ممثلي وقيادات ومسؤولين في وزارة الصحة بالإضافة إلى بعض وكلاء الوزارة العاملين في كافة محافظات جمهورية مصر العربية.

وناقش الاجتماع ما تم في شأن تمويل يصل إلى 75 مليون دولار مقدم من البنك الدولي لمستلزمات المستشفيات الطبية من معدات ومستلزمات طبية وغيرها.

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد: ” إن الاجتماع ناقش ما تم توريده من المعدات والتجهيزات والأجهزة الطبية وغيرها للمستشفيات التي سيتم افتتاحها خلال الفترة القليلة القادمة لتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين، وكذلك سيتم من خلال قرض البنك الدولي العمل على تطوير أكثر من 48 وحدة صحية على أن تصبح مراكز متميزة تقدم خدمات طبية لعلاج كل من الطفل والمرأة”.

كما ناقش الاجتماع ما تم من عملية توريد الكواشف المستخدمة في عمليات الفحص الطبي للمواطنين لفيروس سي في محافظات صعيد جمهورية مصر العربية في الفترة القادمة، وذلك بالتنسيق مع وكلاء وزارة الصحة والسكان في محافظات صعيد مصر، ليتم الكشف عن فيروس سي، ومكافحته في صعيد مصر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أنه سيتم من خلال تمويل قرض البنك الدولي الذي يصل إلى 75 مليون دولار سيتم توريد عدد كبير من المعدات الطبية والمستلزمات الصحية في العديد من معاهد القلب والمستشفيات وذلك اعتبار من يوم الاثنين القادم، ليتم طرح مناقصة في ألمانيا بالعاصمة برلين ليتم شرائها على أن يتم توريد هذه المستلزمات على هيئة دفعات متتالية من المعدات الطبية المتخصصة في جراحة وطب القلب.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن جاري في الفترة الحالية عمل فحص فني من أجل مناقصة برلين ليتم الاستلام من خلال لجنة متخصصة فنية في المستلزمات والمعدات الطبية، ولها خبرة في مجال العمل الطبي، للتأكد من جودة المعدات الطبية، وفحصها قبل استلامها.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الشحنة القادمة من العاصمة الألمانية برلين والمنتظر استلامها تحتوي على مستلزمات ومعدات وأجهزة طبية تستخدم في مجال جراحة وطب القلب وقسطرة القلب.