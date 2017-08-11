وزارة الاوقاف: تحدد قيمة صك الاضحية بـ1500 جنيه وتصل الى بيع 1000 صح حتى الان

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صرح الشيخ “جابر طايع”، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف إن صكوك الأضاحي التي تم بيعها من خلال الوزارة حتى الآن قاربت على 1000 صك، وكانت الوزارة قد حددت قيمة الصك هذا العام بقيمة 1500 جنيه، وأشار إلى أنه يتم الان دمع كل الصكوك التي تم بيعها على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن مبلغ الصك بأكمله يذهب فى مصرفه الشرعي للحالات الأكثر احتياجًا بدون أى خصومات أو مكافأة أو مصاريف إدارية يتم وضعها تحت أى بند لأى من القائمين على مشروع الصكوك.

وأضاف “طايع” أن حجم التوزيع والتبرع يتم بحسب التموين وهو عبوة واحد كيلو على الأسرة المكونة من 3 أفراد والأربعة أفراد 2 كيلو، وأضاف أن بعد إنتهاء جمع التبرعات، تبدأ وزارة التموين فى شراء الأضاحى والذبح والتبريد والتوزيع مع دفع المرتبات الخاصة بمن قاموا على المشروع من داخل الوزارة بدون ان يصرف هذا من التبرعات، وأكد على أن الوزارة سوف تحصل على تقرير رسمى من كل البنوك التى تم التعامل من خلالها بحصر التبرع.

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وفى نفس السياق، قال الشيخ “خالد خضر” وكيل مديرية أوقاف القاهرة، بأن محافظة القاهرة قامت حتى الآن ببيع 230 صك، ومن المتوقع أن يظل العدد فى ازدياد خلال الأيام القادمة، وأشار إلى أن دفاتر الصكوك تم توزيعها على جميع ادارات الاوقاف وفى المساجد الكبرى.

وقال الشيخ “محمد العجمى”، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن محافظة الإسكندرية قامت حتى الآن ببيع 300 صك، وأشار أيضا إلى وجود توقعات بزيادة العدد بنسبة كبيرة خاصة أنه لايزال هناك وقت حتى عيد الأضحى، وأضاف أن الصك يعد قيمته سبع فى بقرة.

ومن المعروف أن الوزارة تعاقدت خلال العام الماضى على 1300 رأس من البقر استفاد من لحومها 200 ألف أسرة،وبلغت قيمة الصكوك المباعة آنذاك 13 مليون جنيه، واستفادت الوزارة من بيع جلود الأضاحي فى شراء سيارات إسعاف، وكانت قد وصلت قيمة الصك العام الماضى 1200 جنيه، بينما هذا العام تصل الى 1500 جنيه.

يذكر أن وزارة الأوقاف كانت قد أعلنت وبناء على تصريح وزارة التضامن رقم (11253) بتاريخ 13 / 4 / 2017م بجمع المال لصالح صكوك الأضاحي، بأنها ستبدأ فى تلقى صكوك الأضاحي والتي تخص توزيع لحوم الأضاحي على الفقراء، إما أكان ذلك أضحيةً أم نذرًا أم صدقةً، وذلك على رقم الحساب: 9/450/22222/2.