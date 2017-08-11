عاجل.. تصادم قطارين فى الإسكندرية وارتفاع أعداد الضحايا والمصابين

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ارتفع عدد المصابين والقتلى جراء تصادم قطارين منذ قليل في محافظة الإسكندرية، وقد خرجت تصريحات مدير الإسعاف بغرب الدلتا، الدكتور محمد أبو حمص الصحفية، مؤكدة علي أنه قد وصل عدد المصابين من وراء هذا الحادث حتى الآن إلى 50 مصابا بالإضافة إلى بلوغ 20 متوفى أخرين جراء تصادم قطارين فى الإسكندرية.

يعمل المسؤولين وقوات الحماية والإسعاف بالإضافة إلى المواطنين على حصر أعداد الضحايا واستخراج المصابين بعد أن اصطدم قطارين منذ قليل في منطقة خورشيد الموجودة في محافظة الإسكندرية، حيث ورد أنه قد كان هناك قطاران أحدهما قادم من محافظة القاهرة بينما الأخر قادم من مدينة بورسعيد وكان القطارات يقلون ركاب عند وقوع الحادث.

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وأكد من جهة أخرى السيد وكيل وزارة الصحة بمدينة الاسكندرية، محمدى حجازى، علي أنه قد سقط عدد كبير من الضحايا وراء هذا التصادم بالإضافة إلى وجود عشرات المصابين بإصابات مختلفة وجارى العمل بسرعة عالية على حصر أعدادهم.

من جهة أخرى قد أكد السيد وكيل وزارة الصحة علي أنه يتم الآن نقل الجثامين والمصابين من هذا الحادث عن طريق المسعفين وسيارات الاسعاف كما تم فتح أبواب مستشفيات كفر الدوار ومستشفيات مدينة الإسكندرية لاستقبالهم.

كما صدرت أوامر ب رفع حالة الطوارئ بشكل عاجل فى جميع المستشفيات الموجودة بالمحافظة بالإضافة إلى الدفع بالعديد من السيارات الخاصة بالإسعاف من أجل نقل الضحايا من هذا الحادث والمصابيين.

فيما ورد في تصريحات السيد مدير إدارة الحماية المدنية التابعة إلى مديرية أمن الإسكندرية، اللواء فؤاد الغنيمى، أنه قد انتقل بشكل فوري إلى مقر الحادث فور إبلاغه عنه وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء علي وجه السرعة إلى مقر التصادم وذلك من أجل أن يتمكنوا من رفع سيارات القطارات لكي يتمكن المسعفون من مساعدة الركاب وإنقاذهم.