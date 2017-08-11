عاجل.. حادث قطارى الإسكندرية يسفر عن وقوع 28 حالة وفاة و88 مصاباً

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قال المتحدث باسم وزارة الصحة، أن حادث تصادم قطارى الإسكندرية أسفر عن وقوع 28 حالة وفاة و88 مصاباً حتى الان.

ونقلت سيارات الإسعاف جثث الضحايا والمصابين جراء التصادم الى مستشفيات الإسكندرية.

وصرح الدكتور “مجدي حجازي” وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية منذ قليل، إن سيارات الإسعاف توجهت لمكان الحادث لنقل الضحايا والمصابين.

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وفى نفس السياق، قالت هيئة السكة الحديد أنها تعمل على تشكيل لجنة فنية للتحقيق في تفاصيل الحادث، وأكدت أن أوناش الهيئة توجهت لرفع آثار الحادث.

وقالت الهيئة في بيان لها، أن الحادث وقع في تمام الساعة الثانية وربع، حين اصطدم قطار 13 أكسبريس القاهرة الإسكندرية بمؤخرة قطار رقم 571 بورسعيد الإسكندرية بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة الإسكندرية.

وأوضحت الهيئة أنه نتيجة إصطدام قطار 13 بمؤخرة قطار 571 أسفر الحادث عن سقوط جرار قطار 13 وعربتان من مؤخرة قطار 571، ما تسبب في وقوع هذا الكم من الوفيات والإصابات.