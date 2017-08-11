عاجل.. ارتفاع أعداد ضحايا قطار الإسكندرية والصحة ترفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات

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ورد أنه قد ارتفع عدد ضحايا حادث الإسكندرية الذي وقع منذ قليل حيث اصطدم قطارين بشكل مفاجئ وقد ترتب علي هذا الحادث سقوط الكثير من المصابين والضحايا، كما أمر السيد وزير الصحة من خلال متابعته لتفاصيل الأحداث ومجريات الأمور أن يتم فتح أبواب المستشفيات بالإسكندرية والبحيرة ورفع حالة الاستعداد القصوي.

جاء منذ قليل أنه قد تصادم قطارين محملين بالركاب وهما القطار الذي يحمل رقم رقم 571 والأخر يحمل رقم 13 وقد وقع هذا الحادث في محطة خورشيد وتحديدًا في خط القاهرة/ الإسكندرية، وقد ارتفع أعداد الضحايا ووصل عددهم حتى الآن إلى 29 قتيلا بالإضافة إلى 88 مصابا.

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كما ورد فى تصريحات السيد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الرعاية الحرجة، الدكتور شريف وديع، أنه قد صدرت الأوامر بأن يتم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات وفتح أبواب الطوارئ فى كلاً من مستشفيات البحيرة ومحافظة الإسكندرية وكان من ضمن هذه المستشفيات التي تلقت هذه الأوامر مستشفيات الجيش والشرطة وذلك من أجل أن يتم استقبال المصابين والجثامين الناتجة عن حادث تصادم القطارين.

وأعلن سيادته في بيانه أنه قد تقرر انعقاد غرفة الأزمات بوجه عاجل وذلك في مديرية الشئون الصحية التابعة إلى محافظة البحيرة من أجل أن يتم متابعة المصابين وحالتهم بالإضافة إلى تسليم جثث الوفيات إلى ذويهم.

كما تم الدفع بعدد كبير من الحماية المدنية من أجل المساعدة في رفع جرارات القطارات لإنقاذ العالقين فيها وإسعاف المصابين ونقل الجثث بشكل عاجل.