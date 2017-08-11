أول تصريحات شهود العيان عن حادث تصادم قطارى الإسكندرية

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قام المستشار نبيل صادق، النائب العام، بإصدار أوامره منذ قليل بضرورة فتح تحقيق عاجل وموسع عن حادث تصادم قطارين الإسكندرية، حيث وقع منذ قليل أنه اصطدم قطارين للركاب في محافظة الإسكندرية كان أحدهم قادم من محافظة الإسكندرية والآخر قادم من بورسعيد، وقد خلف الحادث عن عدد كبير من الضحايا والمصابين وقد أمر السيد وزير الصحة مؤخرًا الدفع بالمزيد من سيارات الإسعاف إلى مقر الحادث لكي يتمكنوا من انتشال باقي الضحايا الذين ترتفع أعدادهم بشكل متزايد في مقر الواقعة.

أفادت القناة الفضائية “ONLive” فى نبأ عاجل قد نشرته على شاشتها الفضائية أن النائب العام المصري قد أمر بأن يتم فتح تحقيق موسع في حادث قطاري الإسكندرية للوقوف على أسباب الواقعة والكشف عن ملابساتها.

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وأفادت القناة الفضائية في الخبر العاجل أن هناك شهود عيان من محل الواقعة قد شهدوا أن السبب وراء هذا الحادث هو قطار آخر كان متوقفا في وقت وقوع الحادث عند قرية أبيس وبسببه وقع هذا حادث تصادم قطارى محافظة الإسكندرية.

جدير بالذكر أنه قد وارتفعت أعداد ضحايا هذا الحادث بشكل كبير حيث وصل أعداد ضحايا القطارات اللذان يحملان رقمى 571 و13 حتى الآن والذي وقع في محطة خورشيد التابعة إلى خط القاهرة / الإسكندرية، إلى حوالي 29 قتيلا بالإضافة إلى 88 مصابا.

ويعمل رجال الصحة و الموجودين بالمكان بالإضافة إلى الحماية المدنية علي إسعاف المصابين ورفع الجثث ونقلهم للمستشفيات.