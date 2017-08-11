شركة “كريم” تبدأ نشاطها فى مدن السويس وبورسعيد والإسماعيلية

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أعلنت شركة “كريم”، والتى تعمل فى خدمة حجز سيارات الأجرة عبر الهاتف الذكي، إنها بدأت فى إطلاق خدماتها فى مدن القناة الثلاث، ليصل عدد المدن التي تعمل بها”كريم” في مصر إلى 14 مدينة .

وقالت الشركة في بيان لها، إن إطلاق خدماتها في السويس وبورسعيد والإسماعيلية، سيعطى الفرصة لنحو أربعة آلاف فرصة عمل جديدة لأهالي مدن القناة .

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وصرح رئيس عمليات شركة “كريم” بمصر ونائب الرئيس لقطاع خدمة العملاء “رامي كاطو”، إن الشركة أصبحت من أكبر الناقلين لمستخدمي الخدمة فى مصر، مما يجعل السوق المصري من الأسواق الاستراتيجية بالنسبة للشركة .

ولفت إلى أن “كريم” تسعى إلى الوصول إلى 150 ألف كابتن “سائق” في مصر بنهاية عام 2017، من 50 ألف كابتن حاليا .

ومن المعروف أن “كريم” تقدم خدماتها حاليا في مدن القاهرة والإسكندرية، والساحل الشمالي خلال فصل الصيف كجزء من مدينتى الإسكندرية، والغردقة، وكذلك الجونة كجزء من الغردقة، إلى جانب 8 مدن في منطقة الدلتا وهي المحلة وبنها ودمنهور والمنصورة وطنطا وكفر الدوار ودمياط والزقازيق، بالإضافة إلى مدن القناة، السويس والإسماعيلية وبورسعيد .

وتعد “كريم” هى أحد الشركات المتخصصة فى تقديم خدمات التوصيل من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية ويقع مقرها الرئيسي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب إمكانية رصد ومتابعة مكان السيارة بشكل آلي وآني على الخريطة والدفع بسهولة نقداً أو بواسطة بطاقة الائتمان .

وتم تأسيس شركة “كريم” في يوليو من عام 2012 وتمتلك الشركة عدة مقرات لنشاطها في 18 مدينة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط .