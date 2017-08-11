بدء التحقيقات العاجلة في حادث قطارى الإسكندرية

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قام المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام بالأمر كي يتم فتح تحقيق بسرعة شديدة وبطريقة عاجلة من أجل التحقيق بخصوص تصادم القطارين “قطار 13 أكسبريس القادم من محافظة القاهرة متجها إلى الإسكندرية، وقطار 571 القادم من محافظة بورسعيد والمتجه إلى محافظة الإسكندرية” وقد وقع الحادث في منطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية، وقد أمر النائب العام بأن يتم النظر إلى الأمر سريعا لكي تتم معرفة أسباب الحادث، ولكي يتم اكتشاف المسؤولين عنه وجاء ذلك وفقا لما قامت بنشره قناة أكسترا نيوز في أحد الأخبار العاجلة الخاصة بها.

وأيضا قامت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية بالأمر لكي يتم فتح تحقيق على وجه السرعة وبطريقة عاجلة بخصوص الحادث الذي وقع في منطقة خورشيد في محافظة الإسكندرية، وقامت سيادتها بتكليف فريق من السادة رؤساء النيابة النيابة الإدارية في المكتب الفني لرئيس الهيئة والنيابة الإدارية في محافظة الإسكندرية كي يقوموا بالانتقال إلى مكان الحادث في محطة خورشيد من أجل أن تتم معاينة المكان، وأيضا كي تبدأ التحقيقات اللازمة لمعرفة أسباب الحادث وتحديد المسؤولين عنها، وقد أمرت المستشارة بأن يتم عرض نتائج التحقيقات عليها في الحال.

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والجدير بالذكر أن حادث اصطدام القطارين حدث في تمام الساعة الثالثة و 14 دقيقة بالتوقيت المحلي المصري نتيجة اصطدام قطارين أحدهما قطار 13 اكسبريس القادم من محافظة القاهرة متجها إلى محافظة الإسكندرية، والآخر قطار 571 القادم من محافظة بورسعيد متجه إلى محافظة الإسكندرية، وقد نتج عن اصطدام القطارين المذكورين في محطة خورشيد بمحافظة الإسكندرية، حيث أن تلك المحطة تقع على طريق السكة الحديد الواصل بين العاصمة ومحافظة الإسكندرية.

والجدير بالذكر أن حادث التصادم قد أسفر عنه مقتل ما يقرب من 29 شخصا على الأقل، وتمت إصابة ما يزيد عن 109 جريح بين مصابين بإصابات متوسطة وحالات خطيرة وحالات شديدة الخطورة.

والجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء المهندس المهندس شريف إسماعيل قد قام بتوجيه بعض من القيادات الموجودة في مديرية أمن الإسكندرية، وأيضا بعضا من قيادات منطقة غرب الدلتا بأن يقوموا باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إسعاف المصابين.