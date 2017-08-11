وزارة التضامن تعلن عن قيمة المبالغ المقررة لأسرة كل متوفى فى حادث قطارى الإسكندرية

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قامت وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، بالتعليق منذ قليل علي أحداث تصادم قطاري الإسكندرية حيث انتقلت الوزيرة إلى موقع الحادث لتفقد أحداث حادث تصادم القطارين الذين وقعت مساء اليوم في محافظة الإسكندرية حيث اصطدم قطار قادم من القاهرة وآخر قادم من الإسكندرية وأسفر عن الحادث سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

قامت وزيرة التضامن الاجتماعي بزيارة موقع حادث الإسكندرية من أجل الاطمئنان على المصابين الذين تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفيات، كما وصلت إلى مكان الحادث فرق الإغاثة بالإضافة إلى عدد من متطوعي الهلال الأحمر وانتقلوا ايضًا إلى المستشفيات، بينما قام مدير مديرية التضامن، محمد كمال، بالتوجه إلى المشرحة لمتابعة الأحداث بكوم الدكة فى الوقت الحالي وتسيير الأوضاع لأسر المتوفين.

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فيما ورد من جهة أخرى أن وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى قد قامت بالتواصل مع السيد رئيس الاتحاد المصرى للتأمين بالإضافة إلى السيد رئيس شركة المجمعة التأمينية ضد حوادث سكك الحديد، وقد تم الاتفاق علي المبالغ المالية التي من المقرر أن يتم صرفها للأسر، حيث تقرر أن يتم صرف مبلغ 20 ألف من قبل المجمعة التأمينية بالإضافة إلى 30 ألف جنيه سوف يتم صرفها من قبل صندوق إغاثة الكوارث العامة والذي يتبع وزارة التضامن ليكون إجمالي قيمة المبالغ التي قد تم الإتفاق علي صرفها لأسر الضحايا المتوفين قد وصلت إلى 50 ألف جنيه وذلك لكل أسرة من أسر الضحايا الذين ثبت أنهم توفوا بسبب حادث قطار الإسكندرية اليوم.

أكدت وزيرة التضامن الإجتماعي فى تصريحاتها علي استمرارها في متابعة عملية تلقي إسعافات المصابين من هذا الحادث والتأكد من توفر كافة العلاج اللازم لكافة المصابين كما سيتم تعويض كل مصاب علي حدي بما يتناسب مع نسبة إصابته وطبيعة الإصابة كما يرد في التقارير الطبية الخاصة بهم.

من جهة أخرى قد صدر من داخل مديرية التضامن الاجتماعي التابعة إلى محافظة الإسكندرية أنه قد أنهت المحافظة منذ عدة أيام عملية تدريب خاصة تم التنسيق عنها من قبل مع الهلال الأحمر المصرى وكان الهدف من ورائها هو تدريس المتدربين كيفية إدارة الكوارث والأزمات في مصر.