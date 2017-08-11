هيئة السكة الحديد تكذب خبر مقتل سائقا قطارى حادث الإسكندرية

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خرجت بعض التصريحات الصحفية الصادرة من قبل أحد المصادر المسئولة من داخل السكة الحديد والتي تؤكد علي أن سائقي قطارى تصادم حادث الإسكندرية الذي وقع مساء اليوم في محافظة الإسكندرية واصطدم فيه القطار الذي يحمل رقم 13 مع القطار الذي يحمل رقم 571 أن سائقي القطارات على قيد الحياة.

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أكدت التصريحات الإخبارية أن سائق القطار الذى كان قادم من محافظة القاهرة اليوم الجمعة بالإضافة إلى سائق القطار الذي كان قادم من محافظة بور سعيد واصطدم معا في محافظة الإسكندرية مازالا علي قيد الحياة وأن ما تردد منذ قليل من أخبار علي المواقع الإخبارية عن وفاة أحدهما غير صحيح بأي شكل.

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أول تصريحات شهود العيان عن حادث تصادم قطارى الإسكندرية

وأضاف المصدر في تصريحاته الصحفية أنه بالنسبة إلى سائق القطار الذي يحمل رقم 13 والذي قد أكدت التحقيقات الأولية بأنه هو المتسبب الرئيسى فى هذا الحادث الكبير الذي راح ضحيته الكثيرين بخلاف الإصابات بسبب أنه قد تجاوز السرعة المقررة له قد هرب فور وقوع التصادم بين القطارين، لكنه من جهة أخرى قد قام بالعودة وسلم نفسه إلى عناصر الشرطة قبل قليل وجاري التحقيق معه.

جدير بالذكر أنه بالنسبة إلى سائق القطار الذي يحمل رقم 13 والذي كان قادم من محافظة القاهرة متجهًا إلى محافظة الإسكندرية قد تسبب في اصطدام مؤخرة القطار الذي يحمل رقم 571 والذي كان متوقف في خط محطة خورشيد وتحديدًا على مدخل محافظة الإسكندرية، حيث ورد أنه قد تجاوز في قيادته إثنين من السيمافورات التي كانت قبل الواقعة تضئ له باللون المحدد والمعتاد للسائقين وهو اللون الأحمر وقد كانت تعطيه إنذار من أجل التوقف ولكنه استمر في القيادة، وبعد وقوع الحادث وتمكن من النجاة فر من محيط المكان.

وقد وردت بعض الأنباء التي أكدت علي أن النائب العام قد أمر بفتح تحقيق عاجل في الحادث والوقوف على ملابسات الأحداث والسبب وراء هذه الواقعة.