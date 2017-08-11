عاجل.. إندلاع حريق هائل بالاقصر

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قامت قوات الحماية المدنية التابعة إلى محافظة الأقصر ببذل قصارى جهدها من أجل القضاء علي حريق هائل اندلع فى بعض المنازل حيث التهمت ألسنة النيران حوالي 7 منازل تابعة إلى مركز اسنا الموجود في جنوب المحافظة.

ورد أنه قد تلقى السيد مدير امن محافظة الأقصر، اللواء مصطفى صلاح الدين، إخطارا رسميًا مفاده أنه قد تقدم السيد وكيل ادارة الحماية المدنية، المقدم خالد الصعيد، قد قام بتقديم الإخطار الرسمي بأنه قد تم إندلاع حريق هائل منذ قليل داخل القرية الدبابية والتي تتبع المجلس القروى الشغبي الموجود في دائرة مركز اسنا.

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أكدت التصريحات على أنه قد تم الدفع من خلال الحماية المدنية بثلاث سيارات إطفاء وذلك من أجل السيطرة على الحريق ومحاولة إيقاف ألسنة اللهب قبل الاستمرار.

فور ورود البلاغ الرسمي من قبل السيد رئيس مركز ومدينة إسنا، المهندس أشرف الحويحي، والذي رافقه فيه الإدارة الهندسية والشئون الاجتماعية انتقلوا إلى محيط الحادث من أجل الوقوف علي ملابسات الحادث ومعاينة آثار الحريق والذى قد نتج عنه احتراق عدد من المنازل لعدد من الأسر المختلفة بالإضافة إلى بعض الخسائر الأخرى.

جاء أن الحريق قد تسبب في حرق 7 منازل كان يسكنها عدد 17 أسرة مختلفين بالإضافة إلى نفوق عدد من الحيوانات التي كان يقوم بتربيتها أصحاب هذه المنازل ومن ضمنها الماشية والدواجن.

من جهة أخرى قد أظهرت المعاينة الأولية التى أجراها عدد من قوات الأمن أنه قد وقع نفوق 7 مواشٍ كانوا في هذه المنازل وقت الحريق بالإضافة إلى احتراق جهاز عروسة بأكمله ومحتويات السبعة منازل مما ترتب عليه وقوع خسائر كبيرة لهذه العائلات.