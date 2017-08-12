ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات المسلحة في “كوم هتيم”

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ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات المسلحة المتواجدة في قرية “كوم هتيم”، والمقامة بين عائلتين هما عائلة “الطويل” وعائلة “الغنايم”، حيث أن القرية تتواجد بمركز أبو تشت وتقع شمال محافظة قنا، حيث أن هناك ارتفاع في عدد الضحايا وصل إلى ست ضحايا بالإضافة إلى ثلاثة مصابين، حيث أصيب في الاشتباك مؤخرا قتيل ومصابة وقد تم نقلهم مباشرة إلى مستشفى أبوتشت المركزي.

كما تم توزيع المصابين في الاشتباك على مستشفى أبوتشت المركزي و مستشفى نجع حمادى العام حتى لا يتم تجمع أهالى الضحايا من العائلتين بداخل المستشفى.

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كما صرح مصدر مسئول أنه قد قامت قوات الأمن المركزى وذلك برئاسة اللواء علاء محمود العياط، بدفع ست مدرعات إلى مكان الاشتباك بالإضافة إلى عدد من أفراد الأمن المدربين في كيفية التحكم بالاشتباكات لتتمكن من فض الاشتباك بين العائلتين وقد توجه اللواء العياط إلى مكان الاشتباك للقيام بفحصها.

حيث أنه استقبلت الأجهزة الأمنية برئاسة مدير أمن محافظة قنا بجانب مدير مباحث المديرية، بلاغا بأن هناك تجد في الاشتباك الواقع بين عائلة الطويل وعائلة الغنايم المتواجدين بقرية كوم هتيم، حيث ان الضحايا في هذا الحادث ست أفراد هما نوح صلاح الدين نور الدين البالغ من العمر خمسة وخمسون عام، وحمدي هيتمي مهران البالغ من العمر خمسون عام بالإضافة إلى زوجته هناء عبد المنعم كامل البالغة من العمر ثمانية وثلاثين عاما، حيث تم نقلهم إلى المشرحة الخاصة مستشفى أبوتشت المركزي،.

بالإضافة إلى عبد الرحمن محمد ابراهيم البالغ من العمر أربعون عاما وصابر صديق فندى البالغ من العمر سبعة وعشرون عاما بالإضافة إلى خلف محمد بهلول تم نقلهم إلى المشرحة الخاصة بمستشفى نجع حمادي العام، كما أنه تم إصابة عثمان فهمي عبد الرحيم البالغ من العمر أربعة وستون عاما وسعودي سعد عبد العاطي البالغ من العمر أربعة وعشرون عاما بالإضافة إلى مديحة أحمد محمود.

كما أفاد المصدر أن تم تجديد الاشتباكات مرة أخرى هناك خصومة ثأرية واقعة بين عائلة الطويل وعائلة الغنايم بقرية كوم هتيم والتي تتبع مركز أبوتشت المتواجد شمال محافظة قنا والتي أسفرت على وجود عدد ست قتلى وثلاثة مصابين.