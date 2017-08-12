أخبار الطقس اليوم السبت 12/8/2017 .. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية مؤخرًا عن أخر أخبار الطقس المتوقعة على أغلب محافظات جمهورية مصر العربية خلال اليوم السبت حيث ورد أنه من المتوقع أن يستمر خلال اليوم طقس مائل للحرارة وذلك على أغلب السواحل الشمالية، على أن يكون الطقس حار رطب على كلاً من محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة، كما يتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة علي كلاً من محافظات الجنوب وذلك فى ساعات النهارا ثم تنخفض الموجة الحارة ويصبح الطقس لطيف ليلاً.

كما ورد فى بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن تقل الرؤية فى ساعات الصباح الباكر علي عدد من المناطق بسبب الشبورة المائية وخاصة على كلاً من محافظات شمال البلاد وتستمر حتى تصل إلى محافظات شمال الصعيد ، كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تواجه مصر السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة على كلاً من محافظات السواحل الشمالية، وعن حركة الرياح المتوقعة طبقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية ورد أنها سوف تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط على كلاً من مناطق جنوب البلاد والبحر الأحمر بالإضافة إلى جنوب سيناء وحتى خليج السويس مما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية فى هذه المناطق ويؤدي إلى اضطرابها هناك.

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وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فإنه يتوقع أن تكون خفيفة ثم تتغير وتصبح معتدلة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين متر إلى متر ونصف وعن حركة الرياح المتوقعة فقد جاء أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية ، وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر فإنه يتوقع أن يكون معتدلة ثم يتغير ويصبح مضطربة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه مابين مترين الى مترين ونصف وعن حركة الرياح فيتوقع أن تكون سطحية شمالية غربية,

جاء فى بيان هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم السبت على كلاً من محافظات ومدن مصر فكانت كالتالي:

القاهرة 27 36

بورسعيد 27 32

دمياط 27 32

الإسكندرية 26 32

مطروح 24 31

السويس 26 37

العريش 22 34

بلطيم 26 33

المنيا 25 38

الفيوم 25 38

الإسماعيلية 24 37

رأس سدر 27 37

وسط الدلتا 26 35

أسيوط 26 40

أبوسمبل 30 44

الوادى الجديد 29 43

قنا 30 42

نخل 22 37

طابا 23 37

كاترين 22 35

سيوة 28 39

الطور 28 35

مرسى علم 30 40

شلاتين 29 40

حلايب 31 36

رفح 22 33

الغردقة 30 41

شرم الشيخ 30 40

سوهاج 28 41

الأقصر 29 44

أسوان 30 44

نويبع 28 39

السلوم 23 32.