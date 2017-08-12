أسماء المصابين فى حادث قطارى الإسكندرية المتواجدين بالمستشفيات الآن

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شهدت محافظة الإسكندرية مساء يوم أمس الجمعة، تصادم قطارين في أحد خطوط السكة الحديد حيث ورد أن أحد القطارين كان قادم من محافظة القاهرة والآخر من محافظة بور سعيد واصطدم الإثنين في حادث مروع بمحطة خورشيد بالإسكندرية.

ترتب علي تصادم القطارين الذي وقع في محافظة الإسكندرية أمس بجوار محطة خورشيد، وجود الكثير من الإصابات والجثث حيث أسفر الحادث عن وفاة 44 شخص كانوا يستقلوا القطارين وقت وقوع الحادث بالإضافة إلى إصابة عدد 172 شخص آخرين.

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أمر السيد وزير الصحة فور إبلاغه بالحادث بدفع عدد كبير من سيارات الإسعاف الذي أمر بتزويد عددها عندما علم بزيادة أعداد المصابين والجثث كما أمر برفع درجات الاستعدادات القصوى بجميع المستشفيت وحتى مستشفيات الشرطة منها والعسكرية وقد تم نقل المصابين إلى عدد 5 مستشفيات مختلفة موجودة بمحافظة الإسكندرية علي عدة مرات علي حسب القدرة على استخراجهم من القطارين.

حالة من الحزن والألم سادت علي البلاد بعد سماع خبر تصادم القطارين وهبت العديد من الجهات المسؤولة إلى موقع الحادث والإسراع بالمساعدة ومد يد العون بموقع التصادم ورفع جرارات القطارين وانتشال الجثث منها وإخراج المصابين فى ظل رفع حالة الطوارئ التامة التي شهدتها محافظة الإسكندرية يوم أمس كما تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة خلال هذا الوقت لمواجهة الحادث بكل حزم والكشف عن أسبابه كما أمر النائب العام بفتح باب التحقيق بشكل موسع والوقوف علي أسباب الحادث ومعاقبة المسؤولين.