وزير التموين يكشف عن أسباب إلغاء بطاقة التموين الذكية لبعض المستفيدين

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قام السيد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة، بالكشف عن أسباب إلغاء بطاقة التموين الذكية للأفراد في بيان صحفي قام بالاعلان عنه مؤخرًا، حيث أكد السيد الوزير في تصريحاته على أن هناك عدد من الفئات المستفيدة بالدعم يحق لهم استخراج بطاقات تموينية جديدة في عدد من الحالات بينما من جهة أخرى لا يحق لغيرهم لا استخراج بطاقات تموينية جديدة ولا صرف المقررات التموينية المقررة بالبطاقات، وقد جاء السبب وراء ذلك هو أن السلع التموينية المقدمة تأتي في إطار دعم الحكومة المصرية للفئات الأكثر احتياجا بالبلاد.

وقد أكد القرار الوزاري الذي أعلن عنه وزير التموين والتجارة بشكل رسمي في تصريحاته الأخيرة أنه فيما يخص الفئات التي تشمل هذا القرار الجديد والتي من المقرر أن يتم تطبيقه عليها كلاً من أصحاب المعاشات التضامن الاجتماعي بالإضافة إلى مبارك والسادات، والسادة العاملون بالزراعة والباعة الجائلين، كما يطبق القرار الرسمي علي العمالة الموسمية المؤقتة بالإضافة إلى عمال التراحيل والسائقين.

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وقد جاء في هذا القرار الرسمي الذى كشف عنه وزير البيئة أنه سوف يتم تطبيق القرار الجديد علي العاملون داخل القطاع الخاص في الفترة الحالية وتحديدًا القيادات منهم والذين يتعدى دخلهم الشهري طبقًا للسجلات والميزانيات نحو 800 جنيه، بالإضافة إلى أصحاب المعاشات سواء كانوا عاملين في القطاع العام أو الخاص والذين بلغ ما يتقاضون بحد اقصي نحو 1200 جنيها، وقد قام السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بالتأكيد علي أنه بالنسبة إلى أصحاب البطاقات التموينية القديمة الذين من المقرر لهم أن يزيد دخلهم الشهري طبقًا للأوراق الرسمية عن 1500 جنيها لن يتم المساس بهم، وان هذا القرار من المقرر أن يتم تطبيقه على البطاقات الذكية الحديثة.

وقد جاء في بيان الدكتور على المصيلحى أنه بخصوص قرار وزارة التموين الذي يحمل رقم 179 لعام 2017، أنه مقرر له أن يعمل على في الفترة القادمة على تنظيم قواعد البطاقات التموينية حيث مقرر أن يسقط حق صاحب البطاقة التموينية في صرف السلع التموينية من منافذها المعروفة بجميع المحافظات، إذا لم يقم المستفيد بالتقدم إلى الجهات المختصة من أجل استلام السلع التموينية وذلك خلال الشهر الخاص بصرف هذه السلع التموينية، كما أنه قد تقرر في هذه الحالة أن يتم إيقاف البطاقة التموينية بشكل نهائي إذا استمر المستفيد في تجاهل استلام حصصهم التموينية لمدة 6 اشهر.