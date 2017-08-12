ننشر بالتفصيل الإجراءات اللازمة لتعديل محل الإقامة فى رخصتى التسيير والقيادة

Advertisements

هناك بعض من الخطوات والأوراق اللازمة والإجراءات بعد تغيير محل الإقامة، فى حالة استخراج رخصة التسيير ورخصة القيادة، على السادة المواطنين إجرائها قبل استخراج التراخيص، ومنها هذه الأوراق المطلوبة:

1- على الشخص المرخص له فى حالة تغيير محل إقامته الموجود فى الرخصة بدائرة المحافظة التي يعيش فيها إخطار قسم المرور المختص بذلك فى مدة أقصاها 30 يوما من اليوم الذي يلي تاريخ التغيير، وعليه الذهاب لقسم المرور المختص.

Advertisements

2- على الشخص المرخص له إحضار مستند مقبول فى حالة إثبات محل الإقامة الجديد، وهذا وفقا لحكم المادة 212 من هذه اللائحة حتى يتم التأشير به بالرخصة.

3- فى حالة أن تغيير عنوان الإقامة الموجود فى الرخصة إلى محافظة أخرى فلابد أن يتقدم المرخص له إلى قسم المرور المختص بالمحافظة الجديدة فى نفس المدة السابق ذكرها فى المادة 212 ، هذا من خلال كتابة طلب نقل قيد الرخصة على النموذج المخصص لذلك مرفقا به.

4- مستند رسمى بتسديد بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام قانون المرور، وهذا القانون صادرة من الهيئة المختصة فى دائرة قسم المرور المسجل بها المركبة “شهادة الوفاء بالغرامات”

5- تقديم سند رسمى يفيد تعديل وثيقة التأمين الإلزامية من حوادث المركبات، به ما يثبت محل الإقامة الجديد وفقا لمادة القانون الخاص بذلك.

6- يتم فحص المركبة من قبل قسم المرور بالمحافظة الجديدة، للتأكد من صحة البيانات المكتوبة بالرخصة، وتدون نتيجة مطابقة البيانات على النموذج المخصص لذلك، ويصرف سند تصريح مؤقت حتى يتم ورود الملف الخاص بالمركبة من قسم المرور المسجل بها والتأكد من بيانات الفحص مع البيانات الموجودة به.

7- فى حالة تعديل مكان الإقامة فى رخصة القيادة لابد إخطار المرخص له بتعديل محل إقامته فى نفس المحافظة، ويكتب به محل إقامته الجديد فى الرخصة وايضا داخل الأوراق والسجلات، على ان يكون تقديم الإخطار فى موعد أقصاه 30 يوما من اليوم التالى للتعديل ، ولابد من تقديم مستند مقبول لتأكيد ذلك فى حكم هذه اللائحة.

8- فى حالة تعديل عنوان إقامة المرخص له إلى عنوان خارج المحافظة التي كان يعيش فى دائرتها عليه أن يذهب إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة، ويقدم طلب نقل قيد الرخصة على النموذج المخصص لذلك، ويكون إثبات عنوان الإقامة الجديد من خلال تقديم مستند مقبول فى حكم هذه اللائحة، و مصاحب له “شهادة الوفاء بالغرامات” المحكوم بها لمخالفة أحكام قانون المرور.

9- بعد استكمال كافة الإجراءات المطلوبة من المرخص له، يمنح رخصة جديدة وتكون بالمدة المتبقية من مدة رخصته الأولى، برقم تسلسلي خاص بالمحافظة الجديدة.