وزارة الداخلية تتعاقد مع الجزارين لتوفير اللحوم خلال عيد الأضحى بأسعار مخفضة

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قام السيد مساعد وزير الداخلية التابع إلى شرطة التموين، اللواء أنور سعيد، بعقد اجتماع عاجل فى إطار استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك مع عدد من كبار المسؤولين والتجار المتخصصين في إنتاج اللحوم وقد شارك في هذا الإجتماع عدد من أعضاء شعبة القصابين لكي يتم التنسيق من قبل جميع الجهات والاتفاق علي خط سير العمل من أجل توفير كميات اللحوم البلدية المطلوبة من قبل المواطنين بالأسواق المصرية في الفترة الحالية والمقبلة بالأسعار المناسبة والمخفضة.

قد جاء هذا القرار الصادر من قبل السيد الوزير بعقد هذا الاجتماع فى إطار الإستراتيجية التي قد وضعتها وزارة الداخلية حيث ترغب في تفعيل الأداء الأمني في تلك الفترة الزمنية الهامة من أجل ضبط الأسواق والأسعار بالإضافة إلى السيطرة على الأسعار بوجه عام في مختلف المناطق، والتي قد جاء علي رأس هذه القائمة السلع الإستراتيجية والتي من ضمنها اللحوم كما تسعى الوزارة ايضًا إلى ضمان توفرها للمواطنين بالكميات المطلوبة.

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أكد المسؤولون أنه تسعى الحكومة المصرية بوجه عام والوزارة في تلك الفترة على إحكام الرقابة بشكل قوي على الأسواق المصري من أجل أن يتم وقف المزيد من الارتفاعات في الأسعار وذلك وفقاً لخطة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والتي قد وضعتها الوزارة من أجل إحكام عملية آليات ممنهجة تهد من خلالها مصلحة المواطنين في كل مكان وترغب فى إرضاء المستهلك وتوفير كافة متطلباتهم من السلع و احتياجاته الحياتية في مثل هذا الموسم بالأسعار المناسبة.. والتي تخص احتفالات المسلمين بعيد الأضحى المبارك .

من جهة أخرى ورد أنه قد تم التنسيق في هذا الاجتماع من خلال الحضور على توفير كلاً من الخراف الحية لزوم الأضاحى بالإضافة إلى توفير اللحوم الحمراء بجميع المحافظات بالأسواق على أن تكون بالأسعار المناسبة للمستهلكين، كما أكد جميع التجار فى هذا الإجتماع علي التزامهم بخطة الوزارة بالإضافة إلى توفير اللحوم البلدية المطلوبة بجميع المناطق للجمهور المستهلكين وأنها سوف تناسب الأسعار المتفق عليها وسوف يتوقف ذلك على سعر العرض والطلب.