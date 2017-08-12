الجيش الثالث يقوم بضبط تكفيري و8 مخابئ بوسط سيناء

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قد تمكنت قوات الجيش الثالث الميداني من القيام بضبط تكفيري، وهذا أثناء قيامه بمراقبة التحركات الخاصة بقوات الجيش المتواجدة وسط سيناء، كما أنهم قاموا بكشف وتدمير ثمانية مخابئ للتكفيريين، وقد وجد بها مواد متفجرة كما ان بها مواد يتم استخدامها في صناعة العبوات الناسفة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات الجيش الثالث العقيد تامر الرفاعي في بيان قام بإلقائه، أنه تم أيضا القيام بتدمير مخزن للوقود بالإضافة إلى سبعة أوكار تتواجد بها مجموعة من المستلزمات الطبية الخاصة بالعناصر التكفيرية كما أن هناك مستلزمات للتعايش في هذه الأوكار، كما أشار المتحدث الرسمي أن هذا بفضل الجهود المبذولة من قوات الجيش المسلحة في القيام بدورهم في التصدي للإرهاب و محاولة التخلص من رؤوس الفساد الإرهابي و البؤرات الخاصة بتجمعهم في سيناء، وأيضا القيام بملاحقة العناصر التكفيرية الإجرامية.

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وفي سياق متصل تمكنت عناصر التأمين الخاصة بالجيش بالعثور على عربة ربع نقل تحتوى على كميات كبيرة من المواد المخدرة وبالتحديد نبات البانجو المخدر.

كما قام المتحدث الرسمي العقيد تامر الرفاعي أن هناك مواصلة من قبل قوات إنفاذ القانون وفي تنفيذ عمليات للتصدي و القضاء على العناصر الإرهابية في وسط سيناء، كما أنها تقوم بالسيطرة على الطرق والمعابر .

والجدير بالذكر أن قوات الجيش تقوم بتمشيط وسط سيناء والمناطق الأخرى التي يتم التواجد بها للتصدي للعناصر التكفيرية وتم ضبط عدد من العناصر التكفيرية، فقد أشاد نواب البرلمان بالجهود التي تقوم بها قوات الجيش في ملاحقة العناصر الإرهابية، والتي تختبئ في جبال الكرنك بمحافظة قنا، كما أشاروا إلى ان جنود الجيش تتأهب لاقتلاع الإرهاب من جذوره.

حيث أن ما تقوم به العناصر الإرهابية لا يقلل من عزيمتنا بل يزيد منها و يدعمنا على الإصرار في التصدي للعناصر الغاشمة، كما تقوم الأجهزة الأمنية تواصل مهامها في ضبط باقي العناصر التي تختبئ بالجبال حيث تم التنسيق مع مديرية أمن سوهاج والأقصر ,والوادي الجديد للقيام تتبع العناصر الإرهابية والقبض عليهم وليس هذا في سيناء وقنا فقط بكل يتم التمشيط في ربوع جمهورية مصر العربية للعثور على العناصر التكفيرية الإجرامية الإرهابية والتخلص من تلك الآفات التي تزعزع استقرار الأمن الوطني.