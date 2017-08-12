“الملحق السياحي” يتفاوض مع “ستوك سيتي” لتنشيط السياحة المصرية

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تفاوض الملحق السياحي في لندن محمد يحيى مع نادي ستوك سيتي البريطاني من أجل عقد شراكة ترويجي لجمهورية مصر العربية من أجل تنشيط وجذب السياحة الخارجية لها حيث يعد النادي البريطاني من أقوى الأندية في البطولات الكروية الدولية ويمتلك العديد من المشجعين في عالم كرة القدم.

جاء ذلك بناء على إرشادات وتوجيهات من وزير السياحة المصري يحيى راشد من أجل جذب السياحة الخارجية إلى مصر والعمل على تحسين الصورة السياحية المصرية في سوق السياحة الخارجي.

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وينتظر في الفترة الحالية رد نادي ستوك سيتي البريطاني حيث يمتلك النادي قاعدة شعبية كبيرة في بريطانيا، كما يضم النادي محمد رمضان اللاعب المصري الشهير، وتأتي هذه الخطوة من أجل تنشيط السياحة الخارجية في مصر قبل انطلاق الدوري الإنجليزي ليتم التعاقد مع النادي لمدة سنة واحدة فقط قابلة للتجديد لتشمل موسم كرة القدم المقبل، والعمل أيضا على ترويج السياحة الخارجية المصرية من خلال أنشطة وفعاليات مختلفة تقام على مدار السنة.

تسعى وزارة السياحة المصرية من خلال التعاقد مع نادي ستوك سيتي البريطاني وكذلك الاستفادة من وجود محمد رمضان اللاعب المصري المحترف في النادي على أنه يعتبر سفير السياحة المصري في نادي ستوك سيتي البريطاني وذلك من خلال مشاركته مع جميع لاعبي كرة القدم المشاهير في الفريق من أجل القيام بحملة ترويجية للسياحة المصرية التي يقوم بها المكتب السياحي المصري في لندن خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال عرض فرصة زيارة جميع المعالم السياحية المصرية طول العالم لكل من جماهير ولاعبي نادي ستوك سيتي البريطاني مع الكثير من الفعاليات والأنشطة الأخرى التي ستقدمها وزارة السياحة المصرية في الفترة القادمة.

ويشار أن نادي ستوك سيتي لدية نسب مشاهدة عالية جداَّ في الدوري البريطاني يتعدى عددهم ملايين المشجعين والمشاهدين كل هذا سيكون جمهور مرتقب للسياحة الخارجية المصرية، حيث أن مشجعي النادي ليسوا فقط من بريطانيا وإنما من مختلف دول العالم بسبب بث المباريات الرياضية على جميع القنوات الرياضية العالمية والأوروبية سواء عن طريق البث المباشر أو عن طريق بث الإنترنت وأيضا مقاطع الفيديو المباريات التابعة للنادي الموجودة على موقع اليوتيوب.