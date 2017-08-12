مطار برج العرب يقيم احتفالية لتوديع أول فوج من حجاج القرعة

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احتفل مطار برج العرب الواقع غرب محافظة الإسكندرية اليوم الموافق يوم السبت الثاني عشر من شهر أغسطس 2017 بتوديع أول فوج من أفواج حجاج بيت الله الحرام الذي تم اختيارهم لأداء فريضة الحج لعام 2017 من خلال نظام القرعة في محافظتي مرسى مطروح، والإسكندرية.

وقام مطار برج العرب احتفالية ليتم توديع حجاج بيت الله الحرام حيث قدمت إدارة المطار العديد من الهدايا على سبيل التذكار لكل الحجاج قبل سفرهم من مصر إلى المدينة المنورة.

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وأعلنت مصادر مسؤولة في مطار برج العرب عن مغادرة أول فوج من أفواج الحجاج المصريين لأداء فريضة الحج على رحلة مصر للطيران الحاصلة على رقم 5509 والمتجهة إلى السعودية وبالتحديد في المدينة المنورة.

وأشارت مصادر مسؤولة في مطار برج العرب أنه تم تخصيص ما يقارب من ستة عشر رحلة جوية مخصصة من مصر للطيران والمتوجه إلى كل من المدينة المنورة وجدة ليتم نقل كل حجاج بيت الله الحرام الذين تم اختيارهم عن طريق نظام القرعة في محافظة مرسى مطروح، ومحافظة الإسكندرية سيتم ادراج الرحلات الجوية حتى السبت المقبل الموافق يوم التاسع عشر من شهر أغسطس الجاري أمام الحجاج سواء حجاج الجمعيات الأهلية أو حجاج القطاع السياحي.

كما أوضحت مصادر مسؤولة في مطار برج العرب أن المطار استقبل حجاج بيت الله الحرام في سرادق مخصصة لهم في صالات مطار برج العرب لتوجيهه كل سبل الدعم والمساعدة في إنهاء كافة إجراءات السفر لأداء فريضة الحج مع توفير كافة الاستعدادات اللازمة لخدمتهم قبل مغادرة البلاد.

كما قامت إدارة مطار برج العرب في إطار خدماتها لحجاج بيت الله الحرام بتواجد فرق طبية من أطباء الحجر الصحي ليتقدموا الإرشادات والنصائح الطبية للازمة للحجاج قبل سفرهم لتؤدي فريضة الحج، كما حذروهم من انتقال العدوى من الأمراض المعدية بسبب الزحام الشديد في أثناء تأدية فريضة الحج.

كما أعلن مصادر مطلعة في مطار برج العرب أن شركة مصر للطيران ستنظم اليوم في مطار برج العرب رحلة متجهة إلى مدينة جدة لنقل ركاب ممن يحملون تأشيرات عمل في السعودية، كما سيدشن مطار برج العرب أيضا أربع رحلات لنقل حجاج بيت الله الحرام تم اختيارهم عن طريق القرعة مقدمة من التضامن في محافظة الإسكندرية.