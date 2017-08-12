“هيئة البريد” تطرح كراسات الشروط لمشروع الإسكان الاجتماعي اليوم

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أعلنت هيئة البريد المصري أنه ابتداء من الغد الأحد الموافق الثالث عشر من شهر أغسطس الجاري 2017 سيتم طرح كراسات الشروط والمواصفات لمشروع الإسكان الاجتماعي.

صرحت هيئة البريد المصري أنه من المتوقع أن يكون الإقبال كبير على سحب كراسات شروط ومواصفات مشروع الإسكان الاجتماعي، أشارت الهيئة ان ليس جميع مكاتب هيئة البريد المصري على مستوى جمهورية مصر العربية ستتوفر بها كراسات شروط ومواصفات الإسكان الاجتماعي اليوم الموافق الثاني عشر من شهر أغسطس، ولكن سيكون عدد محدود فقط من مكاتب البريد هي التي سيتم فيها طرح كراسات الشروط والمواصفات الإسكان الاجتماعي.

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أضاف مصدر مسؤول في مكتب البريد أن محافظات جمهورية مصر العربية التي تتوافر بها وحدات سكنية مطروحة في مشروع الإسكان الاجتماعي يتم فيها إدراج كراسات الشروط والمواصفات للبيع من خلال مكاتب هيئة البريد المصري التابعة للمحافظة، وأضاف أنه لن يتم طرح كراسات المواصفات والشروط في جميع مكاتب هيئة البريد المصري على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية إنما المطروح بها الوحدات السكنية في مشروع السكن الاجتماعي فقط.

صرحت هيئة البريد المصري أنه في الفترة الحالية تقوم بأعمال رصد وحصر كافة الملاحظات بخصوص عملية طرح كراسات المواصفات والشروط لمشروع السكن الاجتماعي في خلال الساعات الأولى لعملية طرح الكراسات للبيع في مكاتب الهيئة اليوم السبت، وأضافت هيئة البريد المصري أنها ستعمل على إزالة أي عقبات أو صعوبات والعمل على تفاديها في أثناء عمليات طرح كراسات الشروط والمواصفات للبيع من خلال مكاتب هيئة البريد المصري والعمل على أن تتم عملية البيع بانتظام مع توفير كافة سبل المساعدة للمواطن أثناء عملية شراء كراسات الشروط والمواصفات.

وصرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي أن يوم السبت سيكون بداية عمليات طرح كراسات المواصفات والشروط لمشروع السكن الاجتماعي في مكاتب البريد بالإعلان التاسع، حيث تتكون الوحدة السكنية في مشروع السكن الاجتماعي في المدن الجديدة والمحافظات تكون الوحدة بنظام التمليك وتتكون من صالة وثلاث غرف على أن تكون كاملة التشطيب وتبلغ مساحتها حوالي تسعين متر مربع.