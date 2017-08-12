“البعثة الطبية للحج” تجتمع لبحث سبل رعاية الحجاج المصريين بمكة والمدينة

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أقام رئيس البعثة الطبية للحج الدكتور أحمد الأنصاري اجتماع حضره عدد من الاداريين وجميع الأطباء المرافقين للبعثة الطبية في مدينة مكة المكرمة للعمل على تقديم كافة سبل الرعاية الطبية للحجاج القادمين من مصر أثناء تأدية فريضة الحج.

تم مناقشة الاجتماع كافة سبل الاستعدادات لتجهيز الصيدليات والعيادات الطبية الفرعية والمركزية في صورتها النهائية، وحث الدكتور أحمد الأنصاري كافة العاملين في البعثة الطبية للحج أن يبذلوا كافة الجهود من أجل خدمة الحجاج المصريين في مقر البعثة المقام في مدينة مكة المكرمة.

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أشار الدكتور أحمد الأنصاري أن البعثة الطبية المصرية لعام 2017 ضمت 25 في المئة من الإداريين و75 في المئة من الأطباء للعمل على توفير التواجد الطبي وتقديم الخدمات الصحية اللازمة للحجاج المصريين، وأعلن عن تشغيل ثلاث عيادات مركزية في مدينة مكة المكرمة وتشغيل عيادة واحدة مركزية في المدينة المنورة، وأشار إلى أنه يتم في الفترة الحالية تجهيز ما يقرب من ثلاثة وثلاثين عيادة فرعية أخرى في مدينة مكة المكرمة.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري أن البعثة الطبية لخدمة الحجاج المصريين في السعودية قامت باستلام الأدوية التي شحنت من جمهورية مصر العربية ويصل حجمها إلى 16 مليون طن، ومائتين ألف جنيه ليتم توزيعها على كافة الوحدات والعيادات الطبية لخدمة الحجاج، كما أوضح أنه تم ترخيص جميع العيادات والصيدليات الذي بلغ عددهم حوالي ستة وثلاثين وتم الانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية اللازمة لعمل البعثة الطبية لخدمة الحجاج المصريين في السعودية.

كما أعلن الدكتور أحمد الأنصاري أنه تم تشغيل الغرفة المركزية الطبية القائمة في مدينة مكة المكرمة لتعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة كاملة كما تحتوى الغرفة المركزية الطبية على العديد من البرامج الإلكترونية ليتم متابعة الحجاج المصريين في كافة العيادات الفرعية والمركزية، والعمل على مراجعة صرف الأدوية اللازمة من الصيدليات والعيادات عن طريق ربط قاعدة بيانات الحجاج مع قاعدة البيانات الطبية والأدوية في الصيدليات والعيادات المركزية والفرعية.

وصرح الدكتور أحمد الأنصاري قائلا: “أتمنى أن تنجح البعثة الطبية في تنفيذ النظام الإلكتروني الذي تم تنفيذه لأول مرة لأنه سيعمل على ربط جميع العيادات الفرعية والمركزية ويعمل على سرعة توفير الأدوية اللازمة للعيادات والصيدليات والذي سيوفر قاعدة بيانات للبعثات الطبية في السنوات القادمة عن تقديرات الأدوية والمستلزمات الطبية مما سيعمل على تحقيق الاستهلاك الأمثل للموارد الطبية”.