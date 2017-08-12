مباحث الاسكندرية تحقق مع سائق القطار رقم 13 بعد أن سلم نفسه لقسم شرطة الرمل ثانى

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قالت مديرية أمن الإسكندرية، أن سائق القطار رقم “١٣” والذي اصطدم بقطار آخر بمنطقة أبيس شرق المدينة، قام بتسليم نفسه لقسم شرطة الرمل ثان.

وبدأ فريق من مباحث الإسكندرية التحقيق معه للوقوع على ملابسات الحادث و معرفة سبب الحادث وكيف تصادم القطارين ومن الذى تسبب فيه.

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وشهدت منطقة أبيس، شرق الإسكندرية، أمس في تمام الثانية والربع بعد ظهر اليوم الجمعة، تصادم قطار ١٣ إكسبريس القاهرة بمؤخرة قطار ٥٧١ بورسعيد الإسكندرية، بالقرب من محطة خورشيد، وأسفر الحادث عن سقوط جرار قطار ١٣ وعربتين من مؤخرة قطار ٥٧١.

مما نتج عنه وقوع 37 حالة وفاة و129 مصابا حتى الآن بحسب البيان الذي نشرته وزارة الصحة.

وقالت هيئة السكة الحديد أنها قامت بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في أسباب تصادم القطارين بالإسكندرية، وأوضح أن أوناش الهيئة توجهت لرفع آثار الحادث.

وانتقل إلى مكان الحادث عدد من مساعدي وزير الداخلية والقيادات الأمنية لمكان اصطدام القطارين، لتفقد مكان الحادث ومعرفة ملابساته، حيث وصل لمكان الحادث مساعد وزير الداخلية لغرب الدلتا ومدير أمن الإسكندرية.

وصرحت عدة مصادر رفيعة المستوى: أن الرئيس “عبد الفتاح السيسي” يتابع مع الحكومة وكبار المسؤولين حادث تصادم قطاري رقمي 571 و13 بمحطة خورشيد بخط القاهرة – الإسكندرية.

ومن المنتظر أن ترفع الحكومة خلال الساعات القادمة تقريراُ للرئيس عن ملابسات وتطورات حادث التصادم .

وأعاد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع الفيديو الذي كان قد انتشر على نطاق واسع على مدار الأسابيع الماضية وظهر فى الفيديو سائق قطار على خط طنطا وبجواره عدد من مساعديه، يرقصون على أغنية شعبية من أغانى المهرجانات أثناء تعاطيهم الحشيش تزامنا مع حادث تصادم القطارين أمس الجمعة بالإسكندرية.

ورأى النشطاء أن حادث تصادم اليوم لم يكن وليد الصدفة وما هو إلا تكرار مسخ لمسلسل الإهمال والفساد اللامبالاة لمجموعة من سائقي القطارات غير المسئولين، ومجموعة أخرى من المسؤولين داخل هيئة السكة الحديد الذين يتسببون في وفاة وإصابة العشرات من المواطنين الأبرياء.

كما طالب نشطاء مواقع التواصل بتغليظ العقوبات على السائقين الذين يتسببون بإهمالهم في وقوع الحوادث الضخمة حتى لا تتكرر مرة أخرى وحتى يأخذ هؤلاء عقابهم الرادع حتى نرى انضباط وإصلاح منظومة السكك الحديدية.