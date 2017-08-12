إندلاع حريق داخل قطار القاهرة أسوان

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تشهد مصر علي مدار يومين حوادث مفجعة بهيئة السكة الحديد، حيث شهدت محافظة الإسكندرية يوم أمس تصادم قطارين في محافظة الإسكندرية وتحديدًا في محطة خورشيد وقد نتج عن التصادم سقوط العديد من حالات الوفاة بالإضافة إلى أعداد كبيرة من المصابين، وقد انتاب المصريين حالة من الفزع والحزن علي سقوط الضحايا ليأتي اليوم وتندلع ألسنة اللهب في قطار القاهرة أسوان مما يثير حالة كبير من الفزع داخل القطار ويضطر الركاب إلى القفز من شبابيك القطار خوفاً من الموت أثناء سيره.

ورد أنه قد نشب مساء اليوم حريق داخل قطار القاهرة / أسوان وتحديدًأ الذي يحمل رقم 106 وذلك أثناء مرور القطار من محافظة القاهرة متجهًا إلى محافظة أسوان، مما اثر حادثي القطارات بشكل كبير علي الركاب وانتابهم حالة من الهرج داخل القطار مما نتج عنها قيام بعض الركاب والمسافرين إلى القفز من داخل القطار عن طريق استخدام النوافذ والأبواب هربًا من اللهب ومن تطور الأمر واشتعال النيران بشكل كبير في باقي أجزاء القطار، بالإضافة إلي تدافع الركاب بعضهم على بعض وذلك بسبب رغبتهم في الهروب من جرارات القطار والحريق.

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وقد ارتفعت أصوات الصراخ والعويل من داخل القطار حتي شعر بها السائق وتأكد بعدها من وجود نيران مشتعلة في جرار من ضمن الجرارات التابعة للقطار مما اضطر إلي التوقف من أجل أن يخرج الركاب ويتم إرسال الدعم لإطفاء النيران المشتعلة بالقطار.

وقد أكدت بعض المصادر المسئولة من داخل السكة الحديد أن ما حدث هو إندلاع النيران في جرار واحد من القطار وتم إطفاء النيران المشتعلة به عن طريق الأجهزة المعنية دون وقوع إصابات أو وصول النيران لباقي الجرارات كما تم طلب جرار جديد للقطار وتم استبدال القطار المحترق بالجديد.

كما أعلنت بعض المصادر أن هذا القطار سوف يتم استكمال رحلته بعد الإنتهاء الفعلي من تبديل جراره المحترق بواحد جديد لإستكمال الرحلة المنتظرة.