اخبار الطقس اليوم الأحد 12/8/2017.. درجات الحرارة المتوقعة على كافة محافظات مصر

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ورد في البيان الرسمي الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس اليوم أنه يتوقع أن يسود خلال اليوم الأحد علي أغلب محافظات جمهورية مصر العربية طقس مائل للحرارة على أغلب السواحل الشمالية حيث يتوقع أن يغلب على الأنحاء طقس حار رطب على كلاً من الوجه البحرى ومحافظة القاهرة ثم ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد الحرارة علي محافظات جنوب البلاد في ساعات النهار ثم تنخفض درجات الحرارة ويصبح الطقس لطيف ليلاً علي أغلب الأنحاء.

كما ورد فى بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن تقل الرؤية فى ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية الصباحية حيث يتوقع أن تظهر الشبورة على شمال البلاد حتى تصل إلى محافظات شمال الصعيد وعن أخبار الطقس اليوم ورد أنه يتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة على أغلب محافظات السواحل الشمالية وعن حركة الرياح المتوقعة خلال اليوم ورد أنه سوف يكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط على كلاً من غرب البلاد بالإضافة إلى جنوب سيناء وسواحل خليج السويس كما يتوقع أنه تؤثر علي حركة الملاحة البحرية هناك ويؤدى إلى اضطراب.

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وعن حالة البحر المتوسط ورد فى بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن تكون خفيفة ثم تتغير وتصبح معتدلة كما يتوقع ارتفاع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين متر إلى متر ونصف وعن حركة الرياح المتوقعة ورد أنه يتوقع أن تكون سطحية شمالية غربية وعن حالة البحر الأحمر المتوقعة جاء أنها سوف تكون معتدلة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين متر ونصف إلى مترين وعن حركة الرياح المتوقعة عليهما فجاء أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية.

جاء فى بيان هيئة الأرصاد الجوية أن بالنسبة إلى درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم الأحد على كافة محافظات مصر فكانت كالتالى:

القاهرة 27 37

بورسعيد 27 33

دمياط 27 33

الإسكندرية 24 32

مطروح 24 32

بلطيم 27 33

مرسى علم 30 37

المنيا 26 39

الفيوم 27 38

الغردقة 31 43

العريش 24 35

نخل 23 38

شرم الشيخ 30 40

سيوة 27 40

الإسماعيلية 24 38

السويس 25 39

الطور 28 35

الوادى الجديد 27 44

رفح 22 34

كاترين 22 33

طابا 23 38

أبوسمبل 28 43

وسط الدلتا 27 37

أسيوط 26 39

قنا 30 42

رأس سدر 27 39

أسوان 30 44

شلاتين 29 40

حلايب 27 38

سوهاج 28 41

الأقصر 29 44

نويبع 28 39

السلوم 24 32.