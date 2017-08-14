الشروط الجديدة الخاصة بحجز وحدات الإسكان الاجتماعي تعرف عليها

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صرح رئيس الجهاز التنفيذي للإسكان الاجتماعي المهندس صلاح حسن، أنه حتى الآن قد تم سحب ما يقرب من 4600 كراسة خاصة بالشروط الجديدة للقيام بحجز وحدات الإسكان الإجتماعي الخاصة بالإعلان التاسع، والذي بدأ منذ أمس توافره في البريد، كما أشار إلى أن الوحدات السكنية مكونة من ثلاثة غرف بجانب صالة تبلغ مساحة الوحدة السكنية إلى 90 متر مربع، حيث أن الوزارة في مرحلة الانتهاء الأخيرة من التنفيذ في اثنين وعشرون محافظة ممن تتواجد بها الوحدات السكنية.

كما أضاف المهندس صلاح حسن أنه من خلال مداخلة هاتفية قد أجراها اليوم الاثنين الموافق الرابع عشر من اغسطس لعام 2017 مع قناة “اكسترا نيوز”، أن الوحدات السكنية تم تشطيبها وتجهيزها بالكامل لتصبح جاهزة للسكن الفوري، لكن لا يحق للمواطن أن يقوم بالتعديل على التشطيب.

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حيث أشار المهندس صلاح أن هناك اختلاف بين شروط الإعلان الثامن والإعلان التاسع الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي، حيث أنه يشترط في الإعلان التاسع أنه لا يجوز أن يزيد دخل الفرد الأعزب عن 3500 جنيه بينما كان في الإعلان الثامن مسبقا ألا يزيد عن 2500 جنيه، وكان لا يجوز أن يزيد دخل الأسرة في الإعلان الثامن عن 3500 جنيه ولكن في الإعلان التاسع لا يزيد عن 4750 جنيه.

كما أضاف المهندس صلاح، أن من الشروط الجديدة لحجز الوحدات هي أن يكون المواطن الذي يقوم بالحجز مقيم أو لديه عمل في نفس مكان الوحدات السكنية، وهذا سيكون متعارف عليه من خلال شهادة الدخل الذي سيقوم بتقديمها مع كراسة الشروط.

كما أشار رئيس الهيئة أن وزارة الإسكان قد قامت بتقديم تيسيرات كثيرة حيث قامت بالتعاون مع البنك المركزي، وهذا للقيام بالمساهمة في مساعدة المواطنين أصحاب المهن الحرة في أن يقوموا بحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث أنه في الشروط الجديدة قد تم إلغاء شرط التأمين على المتقدم لحجز الوحدة السكنية.

كما أكدت مى عبد الحميد المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أنه جاء تقرير هيئة البريد أن هناك إقبال شديد على سحب كراسات الشروط الخاصة بالإعلان التاسع حيث وصل عدد الكراسات التي تم سحبها 4600 كراسة إلى يوم أمس.