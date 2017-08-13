“مصر للعلوم والتكنولوجيا” تشارك في تنظيم احتفال “مجلة لغة العصر”

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تقيم مجلة لغة العصر احتفالية بمناسبة صدور العدد رقم مائتين للمجلة، كما تحتفل أيضا المجلة على مرور سبعة عشر عام على تأسيسها، حيث قامت مؤسسة الأهرام الصحفية بتأسيس مجلة لغة العصر في الخامس من شهر يناير لعام 2001، على أن تكون مجلة تصدر كل شهر، وتعمل المجلة على توفير المحتوى المعاصر المعرفي في مجال تكنولوجيا الإنترنت والاتصالات والمعلومات وكافة الشبكات الاجتماعية في مجال الإبداع وريادة الأعمال.

شارك في احتفال مجلة لغة العصر طلاب من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وبالتحديد طلاب كلية الإعلام ليشارك الطلاب في تنظيم كافة فعاليات و ترتيبات الاحتفال الذي تقيمه مجلة لغة العصر بمناسبة مرور سبعة عشر عام على تأسيسها وبمناسبة صدور العدد رقم مائتين.

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وحضر الاحتفال كل من نقيب الصحفيين المصريين عبد المحسن سلامة، ووكيل الهيئة الوطنية للصحافة الدكتور عصام فرج بالإضافة إلى حضور رئيس السابق بجامعة القاهرة الدكتور جابر نصار ووزير الاتصالات ياسر القاضي بالإضافة إلى حضور لفيف من عمداء معاهد الإعلام والكليات في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

أقيمت ضمن فعاليات وأنشطة الاحتفال الذي تقيمه مؤسسة الأهرام الصحفية التي أسست مجلة لغة العصر قدمت رئيس تحرير مجلة لغة العصر نبيل الطاروطي إهداء إلى المدرس المساعد بكلية الإعلام التابعة لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا محمود فوزي عبارة عن درع مؤسسة الأهرام، تسلمه بالنيابة عن عميد الكلية الدكتور حسن مكاوي تقديرا للدور الذي قام به طلاب كلية الإعلام التابعة لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في تنظيم فعاليات وأنشطة احتفال مجلة لغة العصر بالتعاون مع زملائهم من معاهد وكليات الإعلام المختلفة في الجامعات المصرية بإعداد مراسم الاستقبال الخاصة بالحفل، بالإضافة إلى القيام بأعمال التوثيق الصحفي والتصوير الفوتوغرافي لكافة فعاليات الاحتفال، وإدارة كافة الأعمال المتعلقة بأعمال العلاقات العامة الخاصة بالحفل، وقيامهم بإدارة العلاقات بين الزوار خلال فعاليات الاحتفال.

والجدير بالذكر أن رئيس تحرير مجلة لغة العصر هو نبيل الطاروطي حصل على بكالوريوس جامعة القاهرة بكلية الإعلام في عام 1986، والتحق في المجال العملي بالعمل في المؤسسة الأهرام الصحفية حيث شغل منصب نائب رئيس التحرير، وشارك في تأسيس العديد من المجلات الصحفية التابعة لمؤسسة الأهرام الصحفية منها مجلة لغة العصر ومجلة علاء الدين، وعمل مدير تحرير مجلة لغة العصر منذ صدورها في الخامس من يناير 2001، إلى أن تولى رئاسة التحرير المجلة في عام 2014.