“علاء عبد المنعم” يعود إلى القاهرة بعد رحلة علاجية ببرلين دامت عدة أيام

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عودة علاء عبد المنعم النائب وعضو ائتلاف دعم مصر بعد رحلة علاجية في ألمانيا دامت عدة أيام، وقامت خلال الرحلة العلاجية بإجراء عدد من الفحوصات الطبية للعلاج من جلطة بالمخ التي أصابت النائب في الرابع من شهر يونيو السابق 2017.

تم إنهاء كافة إجراءات الوصول بالمطار للنائب علاء عبد المنعم الذي قدم على رحلة شركة مصر للطيران الحاصلة على رقم 732 القادمة إلى القاهرة من برلين، وفور علم عدد من النواب بعودة النائب علاء عبد المنعم حرصوا على أن يكونوا من استقبال النائب الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين أصدقاءه من النواب ومن الجمهور المصري، وحصر النواب على التواجد في الصالة المخصصة لكبار الزوار ليكون في شرف استقبال النائب علاء عبد المنعم حاملين له الورود وقدموا له التهنئة فور وصوله سالما من الرحلة العلاجية التي قام بها في برلين.

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وكان النائب علاء عبد المنعم قد أصيب في الرابع من يونيو الماضي بجلطة في المخ، تم نقله على أثرها إلى مستشفى الطيران ليخضع للعلاج اللازم، وصرح بذلك أحمد الطنطاوي النائب المصري، ثم غادر بعد ذلك ليتلقى كافة الفحوصات الطبية في برلين العاصمة الألمانية.

والجدير بالذكر أن النائب علاء عبد المنعم هو عضو في مجلس النواب المصري عن ائتلاف دعم مصر، ويعد النائب علاء عبد المنعم على قائمة في حب مصر بقطاع وسط وجنوب الدلتا وقطاع القاهرة، وانضم إلى ائتلاف دعم مصر، وكان له أداء برلماني متميز في مجلس النواب طول سنوات عمله البرلمانية الماضية، وكان نائب عن دائرة منطقة الدرب الأحمر التابعة لمحافظة القاهرة.

والنائب علاء عبد المنعم له تاريخ برلماني وسياسي مصر حفر اسمه بين النواب المستقلين والمعارضين في مجلس الشعب المصري، وشارك في العديد من القضايا الخطيرة والهامة في التاريخ البرلماني مدعما وجهته السياسية بالمستندات الرسمية وعلى رأسها بطلان عضوية سبعة وسبعين نائب من الحزب الوطني الديمقراطي في مجلس الشعب لعام 2005، وقضايا ضياع أموال الدولة من الخصخصة كما دخل في كثير من الصدامات والصراعات مع رئيس الوزراء الدكتور يوسف بطرس غالي والدكتور إبراهيم سليمان.