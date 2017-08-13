“الغربية” تدفع بسيارات لشفط المياه بعد انفجار ماسورة عمومية بمزلقان الجمهورية

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انفجرت ماسورة مياه عمومية للشرب في مدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية وبالتحديد في منطقة مزلقان الجمهورية، مما تسبب في غرق الشوارع مكان الحادث، وتم إبلاغ سيارات الشفط للقيام بشفط المياه قبل تسربها إلى المناطق المحيطة بها حفاظا على أرواح وحياة المواطنين المقيمين في المنطقة، وتسبب هذه الحادثة في انقطاع مياه الشرب عن بعض المنازل السكنية في المنطقة.

ويتابع رئيس حي ثان حازم الأشموني، ورئيس مدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية أحمد عبد السميع سير الأحداث بعد انفجار ماسورة عمومية لمياه الشرب في خط أربعة وعشرين بوصة في منطقة ميدان الشون وبالتحديد في منطقة مزلقان الجمهورية.

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وأمر رئيس مدينة المحلة الكبرى أحمد عبد السميع المسؤولين المحليين المساعدين له بسرعة تشكيل لجنة بصفة عاجلة من الفنيين والمهندسين لتتم أعمال صيانة العطل الذي أدي إلى انفجار الماسورة العمومية لمياه الشرب، والعمل على كسح المياه في المنطقة للحفاظ على حركة المرور والسير والمواصلات والنقل في المنطقة والعمل على تأمين أرواح وحياة المواطنين القاطنين في منطقة المحلة الكبرى مكان الحادث.

وأمر مسئولي الصرف الصحي ومياه الشرب العاملين في منطقة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية بدفع جميع المعدات التابعة لشركة المياه بمساعدة مسؤولي الحي التابع للمنطقة مكان حادث انفجار ماسورة العمومية لمياه الشرب، والعمل على اكتشاف مكان العطل والمياه المتسربة للوصول إلى مكان الكسر ليتم العمل على إحلال ماسورة مياه عمومية جديدة في مكان الحادث ليتم إعادة الخط كما كان وليتم عودة المياه إلى المنازل المنقطع عنها المياه في مكان الحادث.

انتقل رئيس المدينة أحمد عبد السميع إلى مكان حادث انفجار الماسورة العمومية لمياه الشرب بصحبة عدد من القيادات المحلية والتنفيذية المسؤولة في المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية ومنهم مدير شركة مياه الشرب المهندس ياسر الشهاوي، ونائب رئيس حي ثاني المهندسة نريمان خضر، ومساعدي رئيس المدينة محمد الشرقاوي ومحمد صلاح، ومسؤول شركة المياه والصرف محمود نصر ليتم معاينة مكان حادث انفجار ماسورة العمومية لمياه الشرب وفحص الحالة على أرض الواقع للعمل على سرعة حلها في أسرع وقت ممكن.