تقرير فنى يستعرض خط سير قطارى الاسكندرية من وقت التحرك وحتى لحظة الحادث

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أظهرت بعض التقارير الفنية خط سير قطاري حادث الإسكندرية الذى وقع أمس بالقرب من محطة خورشيد على خط “القاهرة – الإسكندرية”، والذى نتج عنه مقتل 41 شخصًا وإصابة 179 آخرين.

وكان قد اصطدم القطار رقم “١٣ اكسبريس القاهرة – الإسكندرية” بمؤخرة القطار رقم “570 بورسعيد – الإسكندرية” بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة الإسكندرية.

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وتحرك القطار “13” فى مساره الطبيعى من محطة مصر في تمام الساعة 11:20 صباحًا، ليصل لأولى محطاته “سندنهور”، الساعة الثانية عشرة، ثم يصل الى محطة بنها الساعة 02: 12، والتى أنتظر فيها دقيقة واحدة وانطلق بعدها إلى طنطا التي وصلها في الساعة 12:40، وتوقف القطار بها لمدة 10 دقائق، لكنه خالف الوقت الزمنى المحدد بسبب عطل فني لمدة 12 دقيقة بين محطة بنها وطنطا.

ثم استأنف القطار رحلته إلى محطة “كفر الزيات” حيث وصلها في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وانتظر فيها 10 دقائق، ثم واصل بعدها متجهاً إلى محطة “إيتاي البارود” في تمام 1:04 ظهرًا، واستمر وقوفه داخل المحطة ما يقرب من 20 دقيقة، ثم اتجه بعدها إلى دمنهور في 1:32، ومنها إلى محطة “كفر الدوار” التي وصل إليها في 1:59، وغادرها في تمام الساعة 2:03.

وفى مخالفة أخرى للوقت المحدد تأخر القطار بين “دمنهور – كفر الدوار” 4 دقائق، ثم تحرك في طريقه لمحطة “البيضا” والتى وصلها في تمام 2:03، واستكمل طريقه ليقطع السيمافورات الثلاث في طريقه، ويتخطى حاجز سرعته المعروفة ويصطدم بالقطار رقم “٥٧١ بورسعيد – الإسكندرية” بالقرب من محطة خورشيد الساعة 2:07، وفقاً للتقرير.

أما القطار رقم 570 فبدأ رحلته من محطة بورسعيد الساعة 7:25 صباحًا، ثم وصل لـ”القنطرة” في 8:05، وخرج منها الساعة 8:18، ليصل بعد ذلك الى محطة الإسماعيلية التي وصلها الساعة 8:40، ووقف بها 25 دقيقة، وتأخر القطار بين القنطرة والإسماعيلية 15 دقيقة، بسبب التهدئة لدخول المحطة.

ثم اتجه بعد ذلك إلى محطة “أبو صوير” التي وصلها فى تمام الساعة 9:01، وأنتظر بداخلها 25 دقيقة، وأكمل طريقه إلى محطة “القصاصين” حتى وصل في 9:17، وأنتظر بداخلها 35 دقيقة، مرَ بعدها على محطة التل الكبير وأبو حماد ومنها إلى محطة الزقازيق، والتي وصلها في تمام الساعة 10:08، وغادرها بعد 42 دقيقة، وتبين أن القطار تأخر 12 دقيقة بين محطة التل الكبير والزقازيق، عادَ بعدها لخط سيره مرورًا بمحطة “ميت غمر”، ثم بمحطة “زفتى”، ليصل الى محطة طنطا الساعة 11:30 دقيقة، انتظر داخلها ساعة وأربعة دقائق، انطلق بعدها إلى محطة “كفر الزيات” التي وصلها الساعة 11:52.

ووصل القطار رقم 570 إلى محطة “إيتاي البارود” الساعة 12:11 دقيقة، ووقف داخلها ساعة وسبع دقائق وهو وقت كثير للغاية، ثم انطلق القطار ليمر بمحطة “دمنهور، وكفر الدوار، والبيضا”، وكشف التقرير أن القطار وقف داخل كل محطة من الثلاث محطات السابقة ما يقرب من 52 دقيقة، وواصل خط سيره إلى أن توقف بعد محطة خورشيد بما يقرب 100 متر، الذي وصلها الساعة 1:08، وانتظر على السكة الحديد بسبب انشغال رصيف محطة سيدي جابر الذي سيمر من خلاله إلى الإسكندرية حتى حدث الاصطدام من الخلف.