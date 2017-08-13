القبض على إيطالي قتل مصري في البحر الأحمر

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قامت حكومة جمهورية مصر العربية بالإعلان خلال يوم السبت الماضي عن أنها نجحت في إلقاء القبض على سائح إيطالي الجنسية، ويذكر أن السائح الإيطالي تم اتهامه بتهمة ضرب أفضى إلى موت، حيث تسبب في مقتل مهندس مصري ضربا.

والجدير بالذكر أن الضحية وهو مصري الجنسية كان يعمل كمهندس حيث انه كان يشرف على الأعمال في داخل أحد الفنادق الذين لا يزالوا قيد الإنشاء في احدى شواطئ البحر الأحمر.

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والجدير بالذكر أن وزارة السياحة التابعة لجمهورية مصر العربية قد صرحت في بيان رسمي لها أن السائح الإيطالي كان موجود ومعه أبناؤه أكبرهم يبلغ خمسة عشر عاما والصغرى 6 أعوام ، وكانوا واقفون على مارينا الفندق الذي يعمل فيه المهندس، والجدير بالذكر أنه عندما حاول المهندس المصري منعه من الوقوف نظرا لأن تواجد السائح الإيطالي في هذه المنطقة ممنوعا، حدثت مشادة كلامية بين السائح الإيطالي والمهندس المصري، ثم تطور الأمر حيث تم التعدي من قبل السائح الإيطالي على المهندس المصري مما أدى إلى موته.

والجدير بالذكر أن وزارة السياحة في جمهورية مصر العربية قد أضافت في البيان مصرحة أن إيفان باسكال مورو قد قام بالاعتراف بالجريمة المنسوبة له، حيث اعترف بأنه تعدى على المهندس المصري بالضرب وهذا سبب له الوفاة، والجدير بالذكر أن البيان صرح بأن الشرطة هي من قامت بالقبض على السائح الإيطالي وهو لم يقم بتسليم نفسه من الأساس.

والجدير بالذكر أن وزارة السياحة التابعة لجمهورية مصر العربية قد صرحت بأن السلطات في مصر قامت بالتواصل مع كلا من السفارة الإيطالية والقنصلية الإيطالية ، وذلك لكي يتم أخذ الإجراءات المناسبة حتى يستطيع إعادة الطفلتين الإيطاليتين أولاد السائح الإيطالي إلى بلدهم في إيطاليا .

والجدير بالذكر أن القضية قد وصلت إلى جهاز القضاء المصري، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائح الإيطالي إيفان باسكال مورو وفقا للقانون المصري في هذه القضية ، وذلك لأن الحادثة قد حدثت على إقليم تابع للسيادة المصرية، وسيتم توجيه التهم إلى السائح الإيطالي وفقا لقوانين الإجراءات الجنائية في مصر.