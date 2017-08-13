مقتل 15 وإصابة 32 في باكستان بسبب هجوم داعشي

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أدى الانفجار الذي قام تنظيم الدولة الإسلامية بإعلانه مسؤوليته عنه خلال يوم السبت الماضي في الأراضي الباكستانية إلى قتل ما يقرب من 15 شخصا على أقل تقدير، ويوجد بين الضحايا 7 من مدنيين، والجدير بالذكر أنه تمت إصابة 32 آخرين بإصابات متفاوتة في ولاية بلوشستان التي تقع في الجنوب الغربي لباكستان، القريبة للحدود بين باكستان وإيران وأفغانستان.

والجدير بالذكر أن الانفجار قد وقع بالقرب من احدى مواقف الحافلات الموجودة في كويتا التي تعد عاصمة ولاية بلوشستان الباكستانية ويذكر أن المتحدث الرسمي باسم الجيش الباكستاني قد صرح أن هذا الهجوم قام باستهداف مركبة عسكرية وكان المدنيين ضحايا غير مقصودين، وقد تم تنفيذ الهجوم من خلال استخدام “متفجرات حارقة”، وهذا تسبب في وصول الانفجار إلى سيارات محيطة وقريبة من المتفجرات وحرقها.

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والجدير بالذكر أن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” قامت بإعلان مسؤوليتها عن هذا الهجوم من خلال بيان لها قامت بنشره بالمشاركة مع جماعة خراسان، وجاء ذلك وفقا لما صرح به موقع “سايت” الذي يتخصص في مراقبة المواقع التابعة للتنظيمات والجماع الجهادية والأفراد الجهادين .

والجدير بالذكر أن سرفراز بوغتي وزير داخلية في الولاية بلوشستان صرح بانه يستطيع تأكيد الأمر بمقتل ما يزيد عن 15 شخص تم قتلهم في الانفجار وصرح أيضا إصابة 32 شخصا بإصابات متفاوتة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم حكومة بلوشستان أنور الحق كاكار عدد القتلى المذكورين في البيان بأنهم 15 ضحية.

والجدير بالذكر أن سرفراز بوغتي وزير داخلية في الولاية بلوشستان قد أضاف مصرحا أن رجال الإطفاء في الولاية كانوا يقومون بعملهم لكي يتم إطفاء الحرائق التي حدثت نتيجة للانفجارات، وأضاف مؤكدا أن جميع إجازات الأطباء تم تعليقها لكي يتم بمصابي الحادث.

والجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى الذي يتم فيه استهداف المدينة فقد تم استهدافها من قبل سواء من جانب تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي “داعش” أو من حركة طالبان الإرهابية.

والجدير بالذكر أن ولاية بلوشستان تعد من الولايات الغنية بالنفط والغاز الطبيعي، لكنها تعاني من وجود التمرد الإسلامي بها بالإضافة إلى وجود تمردات انفصالية، مما جعل الأمور داخل المدينة غير مستقرة