“حضانة بالتجمع الخامس” تقدم جلسات سبا ودروس اتيكيت للفتيات

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تقدم حضانة للأطفال في منطقة التجمع الخامس التي تقبل الأطفال من سن ستة أشهر حتى عمر ستة سنين، يوم متخصص للأطفال لعمل جلسة سبا حيث تعتني ببشرتهن وتقدم مجموعة من دروس الاتيكيت التي تلقى من قبل أرقى فنادق محافظة القاهرة، حيث يتم تأهيل الفتيات ليكن سيدات جميلات في المستقبل القريب.

أشارت سحر مصطفى أنها بحثت عن حضانة مناسبة لأطفالها لتلائم احتياجاتهم بما يتشمل على تحقيق متطلبات الأطفال وتقديم مواد ترفيهية وتقديم تعليم جيد ومناسب لهم إلى أن قررت مع زوجها افتتاح حضانة خاصة لهما، ليتم الجمع بين جميع المميزات التي رغبوا في توفيرها في الحضانة مع توفير أساليب تربوية مناسبة وصحيحة للعمل على تنشئة جيل معتدل قادر على إدارة حياته فيما بعد بطريقة صحيحة.

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أوضحت سحر مصطفى مديرة الحضانة الواقعة في منطقة التجمع الخامس أن الفتيات لابد من تعليمهن دروس في الاتيكيت، والتدريب على الاعتناء بجمالهن منذ الصغر، ولابد من خوضهم جلسات مانيكير وباديكير وجلسات استرخاء سبا بقولها: “لابد من تعليم الفتيات الصغيرات كيف يكن آنسات حينما يكبرن، وكيف يهتمن بأنفسهن وبنظافتهن الشخصية”، وأشارت إلى أنها دائما ما تحاول تقويم سلوك الأطفال بدون أي تعنيف عليهم.

أشارت سحر مصطفى أن الحضانة الواقعة في التجمع الخامس الخاصة بها تعتمد على أساليب مبتكرة وحديثة لتعمل على تعليم وتأهيل الأطفال بأحدث الوسائل التعليمية ليس فقط عن طريق التلقين والحفظ المتبع في كافة الحضانات، وترديد كافة الحروف والألوان وأسماء الحيوانات والصور المختلفة ليتعلمها الطفل، بل تعتمد الحضانة على تقنيات حديثة من خلال استعانة الحضانة بمدرسين أجانب يعتمدون في أسلوبهم التربوي التعليمي على كافة وسائل التعليم الحديثة والتفكير العلمي البحت.

أعلنت سحر مصطفى أن النظام التعليمي الخاص بحضانتها لا يعتمد على سن معين لمن يلتحقون بالحضانة بل يعتمد على مستوى الطفل نفسه ومدى استعداده للتعلم من خلال إجراء مقابلة مع الطفل يتحدد عليها نوع الفصل الدراسي الذي سيلتحق به في الحضانة ليتم تأهيلية بطريقة صحيحة قبل دخوله إلى مرحلة التعليم خصوصا أن بعض المدارس تقيم اختبارات صعبة للعديد من الأطفال قبل التحاقهم بها، كما أوضحت أن الحضانة تحتوي على ثلاثة أطباء متخصصون في طب الأطفال.