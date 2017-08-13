بالصور.. خروج قطار جديد عن القضبان فى الإسكندرية

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خرجت بعض التصريحات إلى وقوع حادث جديد داخل محافظة الإسكندرية، حيث ورد أنه قد خرج ظهر اليوم الأحد قطار عن القضبان أثناء سيره فى محطة قطار فيكتوريا والتي تتبع محافظة الإسكندرية.

ورد فى بعض التصريحات الصحفية بشأن هذا الحادث أن هذا القطار خاص بالركاب وقد كان قادما من محطة قطار “أبو قير”، وأثناء عبوره بمحطة السكة الحديد التي تتبع محطة قطار فيكتوريا لم يتوقف كما هو متبع فى تلك المحطة بل استكمل رحلته على نفس السرعة العالية التي كان يسير بها وقت وصوله المحطة مما ترتب علي هذا خروجه عن قضبان السكة الحديد وذلك بداعي الفرامل.

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ليستمر بهذا الحادث مسلسل الإهمال الذي أصبح مستمر في السكة الحديد، حيث شهدت مصر يوم الجمعة الماضي حادث أليم راح ضحيته أعداد كبيرة من المواطنين بالإضافة إلى عدد من الإصابات كما وقع حريق بعدا في قطار القاهرة أسوان بعدة ساعات ليستكمل خروج القطار عن القضبان اليوم.