انقلاب سيارة مساجين من فوق أحد الكباري والداخلية تهرع لنقل المصابين

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ورد منذ قليل أنه قد انقلبت سيارة ترحيلات تابعة إلى وزارة الداخلية المصرية أثناء نقلها لعدد من من المساجين، حيث جاء أن السيارة كانت تقل عدد من الأفراد المساجين أثناء سقوطها من أعلى كوبري كفر الزيات الدولي.

أكدت بعض المصادر على أنه قد سقطت السيارة على أرض زراعية، بعد أن انقلبت من فوق الكوبري أثناء سيرها من فوقه وتحديدًا داخل زمام منطقة دفرة، والتي تعد إحدى قرى مركز طنطا التي بدورها تتبع محيط محافظة الغربية.

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وفور الإبلاغ عن الحادث هرع رجال الشرطة إلى مقر الواقعة كما انتقل رجال الإسعاف إلى محل الحادث بعد أن صدرت أوامر بدفع 12 سيارة إسعاف إلي مكان الواقعة، من أجل أن يتم نقل المصابين من المساجين وأفراد الشرطة إلى المستشفيات، كما قامت القوة المكلفة بعملية تأمين سيارة الترحيلات بالمساعدة في نقل الضحايا والمصابين ولم يصدر حتى الآن أي تصريحات تفيد بالأعداد الأولية للمصابين ومدى الخسائر البشرية الذي قد خلفها الحادث.

جدير بالذكر أن فور الإبلاغ عن الواقعة انتقلت الأجهزة الأمنية علي الفور إلى محيط المكان من أجل السيطرة على الموقف بمساعدة المساجين وأفراد الشرطة في هذه الواقعة.