“السيسي” يناقش مع “محمد شاكر” خطط تحسين قطاع الكهرباء

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عقد اليوم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اجتماع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، حيث أوضح الوزير خلال الاجتماع جهود وزارة الكهرباء من أجل تحسين خدمات قطاع الكهرباء لكافة المواطنين سواء في الاستهلاك الصناعي أو التجاري أو حتى الاستهلاك المنزلي.

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر ليتم استعراض كافة خطط الوزارة لتحسين خدمات الطاقة الكهربائية، وأعلن وزير الكهرباء خلال الاجتماع أنه لتحسين خدمات القطاع الكهربائي تعمل الوزارة على تطبيق أحدث الطرق التكنولوجية الحديثة لتطوير منظومة الطاقة والعمل على تلقي أي شكاوى، والعمل على تقليل مدة إجراءات توصيل التيار الكهربائي إلى المنشآت.

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وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الجهود المبذولة من أجل تحسين خدمات قطاع الكهرباء أدت إلى تحسين ترتيب جمهورية مصر العربية في مؤشر الحصول على الطاقة الكهربائية وفقاً لما جاء في تقرير الصادر عن البنك الدولي حيث احتلت مصر المركز ثمانية وثمانين خلال العام الحالي 2017، في حين احتلت مصر في عام 2016 وفقا لتقرير البنك الدولي المركز رقم مائة وأربعة وأربعين، فهناك تقدم كبيرة حققته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحصول على هذا المركز.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تبذل المزيد من الجهود من أجل تحديث وتطوير شامل لقطاع الكهرباء لتعمل على استيعاب زيادة استهلاك المواطنين في المجتمع المصري بسبب موجات الحر المستمرة التي تشهدها البلاد خلال فصل الصيف الحالي في هذا العام.

أضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن القطاع الكهربائي في مصر يشهد تطوير كامل وشامل لكافة شبكات التوزيع والنقل وأيضا تجديد شامل لكافة مراكز التحكم الذكية في الشبكات القومية للتيار الكهربائي.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الدكتور محمد شاكر عرض على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خطوات سير العمل في عدد من المشروعات الكبرى القومية التي تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وأضاف أنه خلال الأشهر الأولى من العام القادم 2018 سيتم إجراء تجارب التشغيل على المحطات الكهربائية التي تقوم على تنفيذها شركة سيمنز في كل من العاصمة الإدارية الجديدة، والبرلس ومحافظة بني سويف.