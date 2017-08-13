خريطة حجز وبيع أضاحي العيد بمزارع الإنتاج الخاصة بوزارة الزراعة بـ18 محافظة

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ننشر لكم خريطة حجز وبيع الأضاحي البلدية الخاصة بإنتاج مزارع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، بعد أن أتاحت وزارة الزراعة أكثر من 187 منفذاً لبيع الأضاحي في 18 محافظة للمساهمة في السيطرة علي الأسعار الخاصة بالأضاحي واللحوم وضبط الأسواق قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وقد تم البدء في حجز الأضاحي الخاصة بوزارة الزراعة بداية من اليوم وبأسعار مخفضة، ويعتبر الحجز من قطاع الإنتاج ومحطات البحوث، ومن جمعيات تنمية الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى مديريات الإصلاح الزراعي.

ويعتبر المتاح من الأضاحي من إنتاج مزارع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة 49 ألف و 446 رأس عجل بقري و عجول جاموسي بالإضافة إلى الأغنام والماعز، وقد صرحت وزارة الزراعة بأن الأضاحي سوف يتم تسليمها للمواطنين قبل عيد الأضحى المبارك ب48 ساعة، وأعلنت وزارة الزراعة عن أرقام الخطوط الساخنة وهي 33372198، 37614262، 37615972 لكي يتم الإبلاغ عن أي مخالفة في أسعار الأضاحي قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

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وحددت وزارة الزراعة أسعار العجول الجاموسي 50 جنيه للكيلو قائم، و55 جنيه للعجول البقري، بالإضافة إلى 60 جنيها للحوم الماعز والخراف، وقد حددت وزارة الزراعة أربعة منافذ لبيع اللحوم بمحافظة القليوبية، خمسة منافذ بمحافظة كفر الشيخ،7 منافذ بمحافظة الشرقية، تسع منافذ بمحافظة سوهاج، 22 منافذ بمحافظة الفيوم،ومنفذ واحد محافظة قنا، منفذين بكل محافظة من محافظات المنوفية، ومنفذين بمحافظة الإسكندرية، منفذي في محافظة الإسماعيلية، ومنفذ واحد بكل محافظة من محافظات بنس سويف، المنيا، الوادي الجديد، دمياط بالإضافة إلى محافظة السويس،وثلاثة منافذ بكل من محافظتي بورسعيد، وأسوان، و15 منفذا في محافظة الجيزة.

الجدير بالذكر صرحت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة أنه تم إعلان حالة الطوارئ بمديريات الطب البيطري بالمحافظات لتشديد الرقابة البيطرية علي جميع المجازر مع اقتراب عيد الأضحى، بالإضافة إلى تشديد الرقابة علي جميع المجازر ورفع درجة الاستعداد القصوى، وإلغاء الراحات الخاصة بالأطباء والإجازات وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات في فترة قبل العيد، وتم توفير جميع احتياجات المجازر من أدوات خاصة بالنظافة لكي يتم الحفاظ على سلامة اللحوم وتوفير تأمين للأختام والمادة الملونة المستخدمة التي يتم ختم المذبوحات بها والتنسيق بين مديرية الطب البيطري والجهات الأمنية بالمحافظة بتأمين أعمال المجازر.