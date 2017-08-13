رئيس هيئة السكك الحديد يكشف عن أسباب تقديم استقالته

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قام رئيس هيئة السكة الحديد المستقيل، اللواء مدحت شوشة، بالخروج مؤخرًا وتحديدًا بعد أن تم الإعلان عن تقديمه استقالته من منصبه، والذي يتم الكشف عنه بعد حادث قطاري محافظة الإسكندرية والذي راح ضحيته عدد كبير من الركاب بالإضافة إلى المصابين، حيث أكد السيد شوشة في تصريحاته قائلًا: “قدمت استقالتي قبل الحادث بـ 24 ساعة”، بينما أكمل قائلاً: “أصبحت الآن فرداً من أفراد الشعب”.

وقد جاء في حوار “مدحت شوشة” الإعلامي والذي تم إذاعته علي شاشة قناة المحور الفضائية عبر مداخلة هاتفية قد أجريت معه من خلال برنامج “90 دقيقة” والذى قد قام بإجرائها مع الأعلامى الشهير معتز الدمرداش، إنه بالنسبة للسبب وراء تقديمه لهذه الاستقالة أنه قد رأي أن الموقف الحالي في البلاد وتحديدًا داخل السكة الحديد كان يحتم عليه بشكل أساسي أن يقوم بتقديم الاستقالة بشكل عاجل حتى يتسنى للسيد وزير النقل أن يقوم بإعطاء منصبه لشخص آخر يتوسم أن يكون مناسب فى هذا التوقيت إلى تسلم هذا المنصب الحساس بكل مسؤولياته وتعقيداته.

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كما أوضح رئيس هيئة السكة الحديد المستقيل، في مداخلته الهاتفية بخصوص الوضع الحالي لهيئة السكة الحديد والذي تسبب علي مدار أيام قليلة بوجود عدد من الحوادث التي أثارت ذعر كبير من قبل المواطنين قائلاً أن:” ما حدث تراكمات أخطاء سنين وحكومات سابقة”، وعن الأحكام التي تصدر ضد الحكومة والمتمثلة في هيئة السكة الحديد قال: “لكن تحاسب عليه الحكومة الحالية”، وقد أكمل قائلاً: “وارجوا أن تمنحوا الفرصة لقيادات وزارة النقل للعمل والتطوير”.

جدير بالذكر أن رئيس هيئة السكة الحديد المستقيل، قد وعد المواطنين في مصر وجميع المهتمين بهيئة السكة الحديد وعملائها الكرام بعملية تجديد كبيرة سوف تحل علي السكة الحديد حيث قال: “فى غضون السنوات القادمة هتشوفوا سكة حديد ثانية”، كما أضاف بالنسبة للحكومة وحكم البعض علي أدائها قائلاً: “ويجب ترك الفرصة للحكومة الحالية، فالوزير يسير على فكر علمى صحيح”.