نيابة الشرقية تأمر باحتجاز ضابط شرطة بتهمة التعدي علي سيدة وأبنائها

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قررت نيابة الزقازيق العامة مساء اليوم برئاسة المستشار محمد علام مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بحجز”أحمد.و” ضابط شرطة صباح الغد حتى الإطلاع علي تحريات الأمن العام بعد خلفية اتهام ضابط الشرطة بالتعدي علي سيدة ونجلها أمام المارة، وقد كشفت التحقيقات التي قام بها وكيل النائب العام المستشار”محمد شافعي” نيابة الزقازيق أن الضابط قد حضر للنيابة من تلقاء نفسه وقد رافقه محامي خاص به بعد أن تم إرسال طلب حضور له وقد استمعت النيابة إلى أقواله في التهم المنسوبة إليه وتم حجزه في سرايا النيابة حتي يتم الاطلاع علي التحريات الخاصة بالأمن العام صباح باكر.

قد كان مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية أكد أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة قد توصلت من خلال الاستعلام عن رقم السيارة الذي ارفقته السيدة أبو كبير في المحضر الخاص بالشرطة بعد اتهامها ضابط شرطة بالتعدي عليها ويضربها أمام المارة في الشارع، وأفادت المصادر أن الضابط يدعى “أحمد .و” ضابط شرطة مقيم بالشرقية ويعمل بمديرية بمحافظات الصعيد ويعمل بمركز شرطة أبو كبير سابقا وقد تم تحرير محضر ضده للعرض علي النيابة العامة، وقد أشارت المصادر إلى أن مدير أمن الشرقية لن يسمح بالتستر علي أي تجاوز من الضباط أو الأفراد وأن الضابط فتح تحقيق عاجل في الواقعة التي حدثت وتم التوصل إلى هوية الضابط من خلال رقم السيارة، وقد تلقى مدير أمن الشرقية اللواء”رضا طبلية” إخطار من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من المدعوة”مني ي.ال ع” 37 عام تتهم فيه ضابط شرطة يعمل بمركز الزقازيق بالتعدي عليها وعلى أبنائها”محمد.خ.م.م.إ” 16 سنة و”منة” 14 سنة بالضرب أمام المارة بالطريق العام بقرية”المسلمية بأبو كبير.

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الجدير بالذكر أشارت السيدة إلى أنها أثناء ركوب سيارة ميكروباص للذهاب إلى منزل والدتها بأبو كبير، وقد حدثت مشادة بينها وبين إحدى الراكبات واستعانت الأخيرة بضابط شرطة أطلق أعيرة نارية فى الهواء من سلاحه وسبها وقام بالتعدي عليها وعلى أولادها بالضرب، وتم تحرير بلاغ وعرضت السيدة إدارة البحث الجنائي أن الضابط التي قامت بشكوته نفت أنه من سبها رغم تطابق الأسم وطالبت الرجوع لإدارة المرور لكي يتم التأكد من رقم السيارة الملاكي التي حضر بها للتأكد من شخصيته الحقيقية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 38161 جنح مركز الزقازيق لعام 2017.