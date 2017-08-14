أخبار الطقس اليوم الإثنين 14/8/2017.. درجات الحرارة المتوقعة علي كافة أنحاء الجمهورية

ورد فى البيان الصادر من خلال هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن يسود خلال ساعات اليوم الإثنين علي أغلب محافظات مصر طقس مائل للحرارة وذلك على أغلب مدن السواحل الشمالية حيث يتوقع أن يصبح الطقس حار رطب اليوم وذلك على كلاً من محافظات الوجه البحرى بالإضافة إلى محافظة القاهرة ثم ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد الحرارة علي المدن الجنوبية في ساعات النهار ثم تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا مع دخول ساعات الليل يصبح الطقس لطيف.
جاء فى بيان الأرصاد الجوية عن أخر أخبار الطقس اليوم أنه يتوقع أن تقل الرؤية الصباحية بسبب الشبورة المائية فى ساعات الصباح الباكر على مدن ومحافظات شمال البلاد حتى تصل إلى شمال الصعيد، كما يتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة والسحب المتوسطة على أغلب محافظات ومدن السواحل الشمالية، وعن حركة الرياح المتوقعة ورد أنه من المتوقع أن يغلب عليها أن تكون شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط حركة الرياح خلال اليوم على كلاً من محافظات جنوب سيناء وسواحل البحر الأحمر بالإضافة إلى خليج السويس ما يؤثر على حركة الملاحة البحرية هناك ويؤدي إلى اضطراب.
وقد جاء فيما يخص حالة الطقس النسبة لحالة البحر المتوسط أنه من المتوقع أن تكون حركة الموج عليه معتدلة ثم ترتفع فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، بينما ورد عن حالة البحر الأحمر فإنه يتوقع أن تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون سطحية على كلا البحرين اليوم خلال اليوم علي أن تكون شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم الإثنين على أغلب محافظات مصر فكانت كالتالي:
القاهرة 27 36
بورسعيد 27 33
دمياط 27 32
الإسكندرية 26 32
مطروح 25 31
مرسى علم 30 37
الغردقة 30 42
بلطيم 27 32
العريش 24 34
نخل 21 36
طابا 23 37
الطور 28 35
رأس سدر 28 38
أبوسمبل 29 43
أسيوط 26 39
سوهاج 28 41
المنيا 26 39
الفيوم 26 39
رأس سدر 28 38
أبوسمبل 29 43
أبوسمبل 29 43
سيوة 25 36
الإسماعيلية 26 36
السويس 27 37
كاترين 20 34
أسوان 30 43
شلاتين 30 41
رأس سدر 28 38
حلايب 31 39
الوادى الجديد 30 42
قنا 30 42
وسط الدلتا 26 36
الأقصر 29 42
نويبع 29 41
السلوم 25 33.
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