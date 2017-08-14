“مطار القاهرة” يعلن حالة الطوارئ استعدادا لمغادرة “السيسي” لتنزانيا

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أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي رفع حالة الاستعداد الأمني في المطار إلى أقصى درجة في الساعات الأولى من صباح اليوم الموافق الاثنين الرابع عشر من شهر أغسطس الجاري بسبب مغادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي هذا الصباح في زيارة إلى دولة تنزانيا لبدء الجولة الأفريقية التي تشمل أربع دول وهم دولة تشاد، ودولة رواندا، ودولة الجابون، ودولة تنزانيا.

صرحت مصادر مطلعة في مطار القاهرة الدولي أنه تم إخلاء جميع مواقف انتظار السيارات التابعة لكبار الزوار، كما تم إلغاء الخدمة المميزة القريبة من استراحة رئيس الجمهورية بمطار القاهرة ليتم فتح استراحة رئاسة الجمهورية استعدادا لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء مغادرة إلى دولة تنزانيا.

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كما صرحت مصادر بمطار القاهرة الدولي تم تجهيز طائرة الرئاسة التي تعد من طراز إيرباص 340 في أرض المهبط المجاور لاستراحة الرئيس، وتم توفير كافة الخدمات الأمنية السرية والنظامية في طريق مطار القاهرة الدولي وتم استخدام الكلاب البوليسية بالإضافة إلى استخدام السيارات الإلكترونية ليتم البحث عن أي مفرقعات.

والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيغادر اليوم البلاد في جولة أفريقية لمدة أربعة أيام لزيارة أربع مدن أفريقية منها دولة تشاد، ودول الجابون، ودولة رواندا، ويفتتح جولته بزيارة دولة تنزانيا.

صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف في بيان إعلامي أن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدول الأفريقية يأتي في إطار عمل جمهورية مصر العربية للانفتاح على دول قارة أفريقيا والعمل على زيادة التعاون في كافة المجالات فيما بين كافة الدول الأفريقية الشقيقة وخاصة في مجالات التعاون التجاري والاقتصادي.

كما أضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته سيعقد مباحثات مع زعماء الدول ومسؤوليها في الدول الأفريقية لبحث كافة قضايا القارة الإفريقية لزيادة أوجه التعاون بين الدول الإفريقية، والعمل على التصدي لأي تحدي يواجه القارة السمراء، كما سيتم مناقشة كافة القضايا الإقليمية ذات الطابع المشترك لتنعم القارة الإفريقية بالسلم والأمن كما سيعمل على تعزيز خطوات التعاون الدولى أن مصر في الوقت الحالي تتمتع بعضوية في مجلس السلم والأمن الإفريقي وعضوية مجلس الأمن الدولي.