أئتلاف دعم مصر يبحث امكانية عقد أجتماع لبحث ازمة السكة الحديد

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صرح النائب وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر”حسام العمدة” ، إن هنا هناك عدة مفاوضات جارية الآن بين قيادات الائتلاف، لبحث إمكانية عقد اجتماع عاجل، لمتابعة أهم تطورات أزمة حادث قطارى الإسكندرية، وتقديم حلول عاجلة للحكومة بهدف تطوير هيئة السكة الحديد.

وأضاف “العمدة” فى تصريح له، أن ما يشهده مرفق السكة الحديد كارثى بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتابع: “أن الخسائر أصبحت فادحة، وأى كلام عن إحالة المتسببين فى الحادث للمحاكمات ما هو إلا مسكنات وحلول مؤقتة للوضع “.

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وأشار النائب إلى أهمية إعادة النظر فى البنية التحتية لهذا المرفق الحيوي، وإعادة هيكلة قياداته، ومراجعة طريقة الإدارة، عن طريق الاستعانة باستشاريين وخبراء أجانب، وتطوير قدرات المرفق بالطريقة التى تجعله هيئة اقتصادية مُربحة وتفيد المواطنين بتقديم خدمة جيدة وامنة.

وتعاني هيئة السكة الحديد من أزمة كبيرة تزايدت على مرور عدة سنوات، وصلت خلالها لمرحلة غاية فى الصعوبة من الاهمال والفساد الذى تنعكس صوره على الالاف من المواطنين الذين يستقلون قطارات الهيئة يوميا للتنقل من محافظة لأخرى .

سنوات عدة لم نرى خلالها أى صورة من صور التطور إلا ظاهرياً فى محطات الوصول ولكن مضمون الأزمة وهى القطارات لم تكن على القدر الكافى من الحداثة والتطور ، فكانت حادثة الاسكندرية أحدث هذه الأزمات التي لحقت بالهيئة وأسفرت عن وفاة 49 شخص وإصابة 100 آخرين وذلك بعد أن اصطدم قطار رقم 13 أكسبريس والمتجه إلى الإسكندرية بمؤخرة قطار 570 القادم من بورسعيد متجها إلى الإسكندرية فى إشارة واضحة على حجم الإهمال والتسيب والواقع داخل أرجاء هذه المؤسسة .