وزير التموين يعلن عن أسعار لحوم الأضاحي فى المجمعات الإستهلاكية

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قام السيد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، بالإعلان عن آخر أسعار خاصة على خراف الأضاحي هذا العام والتي قد قررتها الوزارة ليتم بيع اللحوم الحمراء بها فى الفترة الحالية حيث ورد أنه قد تم طرح لحوم الخراف البلدية في الأسواق المصرية بسعر 60 جنيها للكيلو الحي “القائم”، بينما أكد أنه سوف يتوفر سعر كيلو اللحوم الضأن السوداني الطازجة بالاسواق بحوالي 75 جنيها، أما عن سعر كيلو اللحوم البلدية السودانى الطازجة قد ورد أنه قد بلغ طبقًا لتصريحات الوزير 85 جنيها.

من جهة أخرى قد أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحاته الصحفية أن سعر كيلو الدواجن سوف يتم طرحه فى المجمعات الاستهلاكية بحوالي 31 جنيها، كما أكد سيادته على أنه قد تم التعاقد من قبل الوزارة على كميات كبيرة وسوف يتم طرحها في الفترة الحالية لكي تكفى احتياجات المواطنين فى هذا الموسم، كما يتوقع أنه سوف يتم طرح جميع منتجات اللحوم والدواجن في المنافذ التابعة إلى الوزارة والمنتشرة بأغلب محافظات مصر بأسعار تقل عن مثيلاتها لو تم مقارنتها بالأسواق المحلية الأخرى فى نفس الفترة.

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وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، على المصيلحى، على أنه قد تقرر فى إطار استمرار مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم المجمدة وتحديدًا اللحم السوداني الذي قد تم الإعلان عنه فى وقت سابق فى المجمعات الاستهلاكية أن سعره بلغ 60 جنيها للكيلو الواحد وذلك بدلا من سعره فى الفترة الماضية والتي كان مقرر أن يكون 69 جنيها، أن الفرق فى إجمالي التكلفة علي سعر الكيلو منها سوف تتحمله الشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك فى إطار حرصها على توفير المنتجات السلع بالنسبة إلى المواطنين في كل مكان.

كما أكد السيد الوزير علي أنه سوف يتم عرض كميات تفوق احتياجات المواطنين المتوقعة في هذه الفترة، وأنه بالنسبة إلى اللحوم البيضاء سوف يتم توفير منتجات الدواجن داخل فروع المجمعات الاستهلاكية بجميع المناطق، بالإضافة إلى وجود خطة منظمة قامت الوزارة بوضعها من أجل أن يتم إنشاء شوادر عامة بالمحافظات في هذه الفترة من أجل أن يتم طرح خراف الأضاحي فيها لهذا العام ولكي تتوافر بسهولة للمواطنين.